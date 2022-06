Izrael: Minister obrony wzywa region do zbrojeń przeciw Iranowi, pod egidą USA

Izraelski minister obrony Beni Ganc wezwał we wtorek do wspólnych zbrojeń z krajami arabskimi, pod egidą USA, by przeciwstawić się zagrożeniu, jakie stanowi Iran i jego program nuklearny. Zapewnił, że izraelski rząd pracuje nad takim porozumieniem dla bezpieczeństwa obywateli.

"W obliczu wojowniczej postawy Iranu potrzebujemy nie tylko współpracy, ale też regionalnego rozbudowania sił (zbrojnych), pod amerykańskim przywództwem, które wzmocniłoby wszystkie zaangażowane (we współpracę) strony" - oświadczył Ganc.

"Pracujemy nad tym stale ze względu na bezpieczeństwo obywateli Izraela" - dodał.

Przypomniał, że jego kraj zacieśnił więzi z krajami arabskimi w 2020 roku, w ramach tzw. Porozumień Abrahama. Arabia Saudyjska zasygnalizowała, że popiera te umowy, ale sama nie zdecydowała się na nawiązanie stosunków dyplomatycznych z Izraelem.

Ponadto państwa Zatoki Perskiej oficjalnie odnoszą się powściągliwie do propozycji Izraela dotyczącej współpracy wojskowej - podaje Reuters.

Agencja zwraca uwagę, że wystąpienie szefa izraelskiego resortu obrony miało miejsce przed wizytą prezydenta USA Joe Bidena na Bliskim Wschodzie.

Wcześniej we wtorek rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre poinformowała, że Biden uda się w lipcu z wizytą do Izraela i Arabii Saudyjskiej. Tematami rozmów mają być m.in. sprawy energii, żywności i zagrożenia ze strony Iranu.

Do pierwszej wizyty Bidena na Bliskim Wschodzie dojdzie w dniach 13-16 lipca. Prezydent USA odwiedzi też Zachodni Brzeg, a następnie uda się do Dżuddy na spotkanie Rady Współpracy Zatoki Perskiej oraz przywódców Egiptu, Iraku i Jordanii (GCC+3).