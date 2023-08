Izrael: Minister w ogniu krytyki za stwierdzenie, że jego prawa są ważniejsze niż prawa Palestyńczyków

Izraelski minister bezpieczeństwa Itamar Ben Gwir znalazł się w ogniu krytyki, m.in. ze strony amerykańskiego Departamentu Stanu i Unii Europejskiej, po tym jak w wywiadzie udzielonym w czwartek wieczorem stwierdził, że jego prawa na okupowanym Zachodnim Brzegu są ważniejsze niż prawa ludności palestyńskiej.

Rzecznik Departamentu Stanu USA, poproszony przez izraelskich dziennikarzy o komentarz, powiedział w czwartek wieczorem: "Zdecydowanie potępiamy podburzające komentarze izraelskiego ministra Itamara Ben Gwira na temat swobody przemieszczania się palestyńskich mieszkańców Zachodniego Brzegu".

Również w piątek UE "zdecydowanie potępiła" komentarze Ben Gwira, stwierdzając, że "wartości demokracji i poszanowania praw człowieka mają kluczowe znaczenie dla partnerstwa UE-Izrael, w tym w odniesieniu do ludzi żyjących pod okupacją na terytorium palestyńskim".

Do dyskusji włączyła się również amerykańska modelka i aktywistka Bella Hadid, której ojciec pochodzi z Palestyny, stwierdzając: "W żadnym miejscu, w żadnym czasie, zwłaszcza w 2023 roku, jedno życie nie powinno być cenniejsze od drugiego, zwłaszcza ze względu na ich pochodzenie etniczne, kulturę lub czystą nienawiść".

Zamieściła również wideo w portalu społecznościowym pokazujące izraelskich żołnierzy w mieście Hebron na Zachodnim Brzegu, którzy mówią mieszkańcowi, że Palestyńczykom nie wolno chodzić po pewnej ulicy, ponieważ jest ona zarezerwowana dla Żydów. "Czy komuś to coś przypomina?" - napisała.

Po jej poście Ben Gwir zaprosił modelkę, jak napisał: "nienawidzącą Izrael", do jego domu na Zachodnim Brzegu, aby zobaczyć, jak "mordowani są Żydzi"

W środę, tłumacząc swoje poparcie dla zaostrzenia restrykcji wobec Palestyńczyków w obliczu trwającej fali terroru, Ben Gwir powiedział w wywiadzie dla Channel 12 News: "Moje prawo, mojej żony i moich dzieci do poruszania się po drogach w Judei i Samarii (Zachodni Brzeg - PAP) jest ważniejsze niż prawo do przemieszczania się dla Arabów".

"Sorry Mohammad - powiedział do dziennikarza Channel 12 Mohammada Magadli podczas wywiadu. - Ale taka jest rzeczywistość. Taka jest prawda. Moje prawo do życia jest ważniejsze niż ich prawo do przemieszczania się".

Izraelskie media zauważają, że hasło "Sorry, Mohammad" stało się motywem memów w mediach społecznościowych. Krytycy Izraela publikują je wraz z filmami przedstawiającymi izraelską przemoc wobec Palestyńczyków.

Times of Israel cytuje wypowiadające się na zasadach anonimowości źródło w amerykańskiej administracji, które stwierdziło, że komentarze Ben Gwira dostarczyły krytykom Izraela "złotych dowodów" na poparcie ich twierdzeń, że Izrael jest państwem rasistowskim i apartheidu.

Z Jerozolimy Marcin Mazur