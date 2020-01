Izrael: Minister: zbyt wcześnie mówić, że Iran dąży do broni nuklearnej

Jest zbyt wcześnie, by twierdzić, że Iran jest na drodze do budowy broni nuklearnej po ogłoszeniu przez ten kraj, iż porzuci ograniczenia w zakresie wzbogacania uranu - ocenił we wtorek izraelski minister energetyki Juwal Szteinic.

"Jest za wcześnie, aby to powiedzieć" - powiedział Szteinic w izraelskim radiu, gdy zapytano go, czy Iran jest na drodze do budowy bomby atomowej. "Musimy zaczekać i zobaczymy" - dodał.

Szteinic, który jest członkiem izraelskiego gabinetu bezpieczeństwa, powtórzył obietnicę premiera Benjamina Netanjahu, że państwo żydowskie nigdy nie pozwoli, aby wrogowie Izraela mieli broń nuklearną.

Ale wydaje się - jak pisze Reuters - że minister próbował łagodzić nastroje w Izraelu, którego armia - według doniesień izraelskiego radia wojskowego - została postawiona w stan wysokiej gotowości w związku ze wzrostem napięcia na linii USA-Iran. "Stoimy z boku, obserwując wydarzenia" - powiedział Szteinic.

W niedzielę, dwa dni po zabiciu przez siły USA w Bagdadzie irańskiego generała Kasema Sulejmaniego, Teheran ogłosił, że nie będzie już stosował się do ograniczeń wynikających z podpisanego w 2015 roku ze światowymi mocarstwami porozumienia nuklearnego. Waszyngton wycofał się z tego porozumienia w maju 2018 roku.

W oświadczeniu Iran zapowiedział, że nie będzie przestrzegał ograniczeń dotyczących wzbogacania uranu, ilości magazynowanego wzbogaconego uranu, a także badań i rozwoju w tej dziedzinie. Teheran zastrzegł wszelako, że będzie utrzymywał współpracę z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA) i decyzja może być cofnięta, jeśli USA zniosą sankcje nałożone na Iran. Dodano, że władze Iranu są dalej otwarte na negocjacje z europejskimi partnerami.