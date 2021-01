Izrael: Ministerstwo zaleca szczepienie przeciwko Covid-19 kobiet ciężarnym i karmiącym

Izraelski resort zdrowia opublikował we wtorek oświadczenie, w którym zaleca podawanie szczepionki przeciwko Covid-19 kobietom w ciąży i matkom karmiącym, szczególnie jeśli należą do grup ryzyka. Izrael jest jednym z niewielu krajów, w którym rekomenduje się szczepienie ciężarnych.

Ponad 30 ciężarnych kobiet jest hospitalizowanych w Izraelu z powodu zakażenia koronawirusem, w tym około 10 w stanie ciężkim lub krytycznym. W ostatnich dniach miało miejsce kilka przedwczesnych porodów za pomocą cesarskiego cięcia u kobiet wymagających intubacji.

Do tej pory ani Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), ani producent używanej w Izraelu szczepionki firma Pfizer nie zalecały szczepienia ciężarnych, ponieważ badania kliniczne nie objęły tej części populacji.

Dyrektorka oddziału profilaktyki zakażeń w największym szpitalu izraelskim Sziba w Tel Haszomer pod Tel Awiwem, dr Gili Regew-Jochaj, przyznała, że również zachęca kobiety w ciąży do zaszczepienia się, ponieważ coraz więcej z nich trafia na oddziały intensywnej terapii.

"Myślę, że zachorowanie na Covid w czasie ciąży jest gorsze od szczepionki, która nie wydaje się w żaden sposób zagrażać kobietom ciężarnym. W okresie ciąży szczepimy przeciwko grypie i krztuścowi. Szczepionka mRNA nie powinna być w żaden sposób bardziej niebezpieczna, a zakażenie Covid zdecydowanie jest" - dodała.

Do niedawna bardzo niewiele ciężarnych w Izraelu zachorowało poważnie na Covid-19, lecz zmieniło się to podczas ostatniej, trzeciej fali pandemii, w której wiele zakażeń wywołanych zostało przez brytyjską mutację wirusa.

Według ordynatora oddziału położnictwa i ginekologii szpitalu Sziba, prof. Jariwa Jogewa, szczepionka nie powoduje poronień ani wad rozwojowych płodu, nie przenika też do mleka matek karmiących i należy podawać ją kobietom w ciąży, zwłaszcza jeśli cierpią one z powodu chorób towarzyszących.

Z kolei immunolog z Uniwersytetu Bar Ilan, prof. Siril Kohen, zwrócił uwagę, że ryzyko wystąpienia poważnych objawów przy zakażeniu jest większe u kobiet w ciąży i często oznacza przyspieszony poród, który jest niebezpieczny dla dziecka.

Mimo to kraje nie decydują się na jednoznaczne zalecanie szczepienia ciężarnych z powodu braku dogłębnych badań na ten temat. W wielu państwach, m.in. Indiach, Wielkiej Brytanii czy Francji podanie szczepionki kobietom w ciąży jest jednoznacznie niezalecane. W Niemczech, mimo że szczepionka jest w takiej sytuacji generalnie nierekomendowana, to jest dozwolona po konsultacji z lekarzem. Austria, Hiszpania czy Włochy zalecają konsultację z lekarzem, zwłaszcza jeśli kobieta należy do grupy ryzyka.

Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC), Amerykańskie Stowarzyszenie Położnictwa i Ginekologii (ACOG) oraz Towarzystwo Medycyny Matki i Płodu zgadzają się, że nowe szczepionki oparte na technologii mRNA (np. Pfizera/BioNTechu i Moderny) powinny być oferowane kobietom w ciąży i karmiącym.

Harvard Medical School podaje na swoich stronach kilka powodów takiej oceny. Po pierwsze, szczepionki mRNA nie zawierają wirusów. Po drugie, w ciągu kilku godzin lub dni cząsteczki mRNA użyte w szczepionce są usuwane z organizmu, więc jest mało prawdopodobne, by dotarły do łożyska. Po trzecie, odporność, którą nabiera kobieta w wyniku szczepienia, może przenikać przez łożysko i może zapewnić dziecku bezpieczeństwo po urodzeniu.

Jednym z możliwych krótkotrwałych reakcji organizmu po podaniu szczepionki jest gorączka, której doświadcza 1 do 3 proc. osób po pierwszej dawce i od 15 do 17 proc. po drugiej. Gorączka jest na ogół niska i można w takim wypadku podać paracetamol, jednak rzadko zdarza się, że wysoka, długotrwała gorączka w ciąży prowadzi do wad wrodzonych - zaznacza Harvard Medical School.

Teksty kliniczne na ciężarnych i dzieciach rozpoczną się prawdopodobnie jeszcze na początku 2021 roku - informuje "Washington Post".

