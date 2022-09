Izrael może swoimi dostawami do Europy zastąpić 10 proc. rosyjskiego gazu

Izrael chce przyczynić się do złagodzenia kryzysu energetycznego w Europie i może zastąpić swoimi dostawami około 10 procent gazu, który Rosja dostarczała do tej pory do Europy - poinformował premier Izraela Jair Lapid na konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

"Być może uda nam się zwiększyć eksport gazu do Europy, miejmy nadzieję, że będzie to możliwe w przyszłym roku" - powiedział Lapid.

Izrael i Egipt podpisały w czerwcu w Kairze, w obecności przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, memorandum w sprawie dostaw skroplonego gazu do Europy. Zgodnie z tym dokumentem Izrael ma dostarczać do sąsiedniego Egiptu gaz, który ma być tam skroplony i eksportowany do Europy tankowcami.

Lapid mówił o "wysiłkach zmierzających do zastąpienia dostaw rosyjskiego gazu do Europy"; Izrael może obecnie zastąpić około 10 proc. rosyjskiego gazu - pisze dpa. Ponadto Izrael ma wiele start-upów zajmujących się energią odnawialną - powiedział premier.