Izrael: Netanjahu pogratulował Joe Bidenowi i Kamali Harris zwycięstwa

Premier Izraela Benjamin Netanjahu pogratulował w niedzielę za pośrednictwem Twittera kandydatowi Demokratów Joe Bidenowi i ubiegającej się o stanowisko wiceprezydenta Kamali Harris zwycięstwa w wyborach prezydenckich ogłoszonego w sobotę przez media w USA.

"Joe, łączą nas długotrwałe i ciepłe relacje trwające od 40 lat. Wiem, że jesteś wielkim przyjacielem Izraela. Z nadzieją oczekuję zatem współpracy z Wami obojgiem na rzecz umocnienia specjalnego sojuszu, jaki łączy Izrael ze Stanami Zjednoczonymi" - napisał Netanjahu w niedzielęna Ttwitterze.

Gratulacje złożone przez lidera konserwatywnego Likudu, Benjamina Netanjahu Bidenowi wywołały od razu serię nieprzechylnych komentarzy internautów, którzy zamieścili je po tweetem Netanjahu. "Spektakl jeszcze się nie skończył. Weź zatem popcorn i poczekaj na zakończenie" - napisał jeden z komentatorów. "Nie liczyłbym na nic ze strony amerykańskich Demokratów" - zaznaczył inny. "To wygląda tak, jak gdyby nie miał Pan już niczego więcej do załatwienia z Donaldem Trumpem, gdy nadszedł dzień ogłoszenia prognozowanego zwycięzcy wyborów w USA" - napisał kolejny użytkownik Twittera. "Czy nie nazbyt szybko następuje to odwrócenie się plecami do prezydenta (Trumpa), który tyle dobrego zrobił dla Izraela?" - zapytała Amerykanka używająca nazwy @maeganwithanae.

Reuters zaznacza, że izraelski premier, którego łączyły z prezydentem Trumpem bardzo bliskie stosunki, nie zapomniał o nim w kontekście obecnych wyborów i gratulacji dla Bidena. Na koncie izraelskiego premiera wciąż widnieje jako jego wspólna fotografia z Donaldem Trumpem (tzw. cover photo), a on sam zaraz po złożeniu gratulacji Bidenowi skierował słowa wdzięczności pod adresem obecnego gospodarza Białego Domu.

"Dziękuje @realDonaldTrump za przyjaźń, jaką okazałeś państwu Izrael i mnie osobiście, uznając Jerozolimę za stolicę Izraela, a Wzgórza Golan za integralną jego część, a także za stanowisko, jakie zająłeś w sprawie Iranu i za podniesienie sojuszu amerykańsko-izraelskiego do poziomu nie mającego precedensu w dziejach" - napisał Netanjahu.

Gratulacje dla prawdopodobnego zwycięzcy amerykańskich wyborów prezydenckich Bidena zostały przekazane przez Netanjahu dopiero w kilka godzin po tym, gdy większość światowych liderów, a także część izraelskich polityków, pogratulowała już wygranej - zaznacza w komentarzu Reuters.

Wielka zażyłość, jaka łączyła izraelskiego premiera z przywódcą USA i realne wsparcie, jakie Izrael otrzymał od administracji Trumpa, gdy chodzi o podejście do konfliktu izraelsko-palestyńskiego, ponowne obłożenie sankcjami Iranu i skłonienie trzech państw arabskich: Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu i Sudanu do uznania państwa Izrael, "postawiła pod znakiem zapytania dwutorowość izraelskiej polityki zagranicznej opartej na dialogu z obiema głównymi partiami w USA" - pisze agencja.

Netanjahu może mieć kłopot z przyszłą administracją, zważywszy, że Biden zapowiedział powrót do wynegocjowanego w 2015 r. porozumienia nuklearnego z Iranem. Można się też spodziewać przyszłego sprzeciwu Białego Domu wobec osadnictwa izraelskiego na Zachodnim Brzegu Jordanu.

"Nie nastąpi to jednak od razu" - zaznacza Reuters. "W pierwszej kolejności administracja Joe Bidena będzie musiała stawić czoła epidemii koronawirusa oraz skutkom gospodarczym" - wskazuje agencja.