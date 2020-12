Izrael: Netanjahu: szczepienia na Covid-19 zaczną się 27 grudnia

Pierwsze szczepionki zostaną podane w Izraelu już 27 grudnia, a dziennie szczepione może być nawet 60 tys. osób - zapowiedział w środę wieczorem premier Benjamin Netanjahu. Zaszczepieni zostaną wszyscy obywatele - zapewnił.

"To nie jest takie oczywiste, że Izrael, który jest małym krajem z dziewięcioma milionami obywateli, dostaje szczepionki w tym samym czasie, co Wielka Brytania i wiodące kraje na świecie" - ocenił Netanjahu, cytowany przez portal Ynet. "To wielkie osiągnięcie dla Izraela, jestem z niego bardzo dumny" - przyznał.

Izrael otrzymał w środę pierwszą dostawę szczepionek przeciw Covid-19 firmy Pfizer. Szef rządu zadeklarował już, że chce być pierwszym zaszczepionym Izraelczykiem, aby zachęcić innych do przyjęcia szczepionki.

W przededniu Chanuki w roku 5871 (kalendarza żydowskiego - PAP) jesteśmy u progu kolejnego cudu lampki oliwnej - powiedział na wspólnym wystąpieniu minister zdrowia Juli Edelsztejn, nawiązując do święta żydowskiego rozpoczynającego się w czwartek wieczorem. Chanuka upamiętnia odzyskanie Świątyni Jerozolimskiej przez Machabeuszy, podczas którego wydarzył się cud: potrzebna do sprawowania obrządków oliwa paliła się przez osiem dni, choć przewidywano, że wystarczy jej zaledwie na jeden dzień.

"To, co wydawało, że jest marzeniem, które może nadejdzie w lipcu, nadchodzi teraz" - zauważył Edelsztejn.

Szef resortu zdrowia poinformował również, że każdy zaszczepiony obywatel otrzyma "zieloną kartę lub paszport, w postaci aplikacji lub karty magnetycznej", dzięki czemu będzie można zrezygnować z restrykcji ograniczających gospodarkę. Osoby zaszczepione otrzymają przywileje, takie jak dostęp do centrów handlowych i innych miejsc - dodał Netanjahu.

"Sukces zależy również od was. Im więcej z was się zaszczepi, tym bardziej gospodarka będzie mogła się otworzyć" - podkreślił Edelsztejn.

Joanna Baczała