Izrael: Netanjahu zachowa status meczetu Al-Aksa na Wzgórzu Świątynnym

Przedstawiciel kancelarii premiera Izraela Benjamina Netanjahu ogłosił we wtorek, że szef rządu czuje się zobowiązany "zdecydowanie zachować status quo" meczetu Al-Aksa na Wzgórzu Świątynnym. Był to komentarz do kontrowersyjnej wizyty ministra policji Itamara Ben Gwira w tym miejscu.

Przedstawiciel kancelarii premiera dodał, że izraelscy ministrowie odwiedzali już wcześniej Wzgórze Świątynne zgodnie z zasadą, że wprawdzie tylko muzułmanie mogą się modlić w meczecie, ale wyznawcy innych religii mają prawo odwiedzać samo wzgórze.

Meczet Al-Aksa jest jedną z najważniejszych dla muzułmanów świątyni na świecie.

Po porannej wizycie Ben Gwira w tym miejscu Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska i Jordania uznały w osobnych oświadczeniach wizytę skrajnie prawicowego izraelskiego ministra za "wtargnięcie".

Wkrótce potem władze Jordanii poinformowały w komunikacie, że wezwały ambasadora Izraela, by oficjalnie zaprotestować przeciw "wtargnięciu" Ben Gwira.

We wtorek po południu również resort spraw zagranicznych Turcji potępił wizytę Ben Gwira na Wzgórzu Świątynnym. "Jesteśmy zaniepokojeni prowokacyjnym krokiem izraelskiego ministra (...) i potępiamy go (...). Wzywamy Izrael do postępowania w sposób odpowiedzialny, aby nie dopuszczać do takich prowokacji, które stanowią pogwałcenie statusu i świętości miejsc kultu w Jerozolimie i prowadzą do eskalacji napięć w regionie" - napisano w komunikacie MSZ.

Ben Gwir nie zbliżył się do samej muzułmańskiej świątyni - poinformowała agencja Reutera. Jego wizyta na Wzgórzu Świątynnym trwała około 15 minut, w jej trakcie był otoczony przez ochroniarzy i nie doszło do żadnego incydentu.

Polityk oświadczył, że nowy rząd Izraela "nie ulegnie groźbom Hamasu", radykalnej organizacji palestyńskiej i dodał, że "Wzgórze Świątynne jest najważniejszym miejscem dla Żydów" ze względu na to, że znajdowała się tu Świątynia Jerozolimska, a "ci, którzy rzucają groźby, zostaną potraktowani żelazną ręką".

Ben Gwir przewodniczy skrajnie prawicowej partii Ocma Jehudit (hebr. Żydowska Siła), która weszła do bloku Religijny Syjonizm. Nazywany jest przez media "podżegaczem" i konsekwentnie nawołuje do przemocy wobec Palestyńczyków oraz ich deportacji z Izraela.