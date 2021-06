Izrael od 1 lipca otwiera się na zaszczepionych turystów

Izraelskie ministerstwo spraw wewnętrznych poinformowało w niedzielę wieczorem, że od 1 lipca turyści zaszczepieni przeciwko Covid-19 będą mogli wjechać do Izraela bez wcześniejszego zezwolenia i nie tylko w grupach zorganizowanych jak dotychczas.

Dzieci do 6. roku życia będą mogły podróżować wraz z zaszczepionymi rodzicami.

Niezaszczepieni przyjezdni zmuszeni zostaną do odbycia 14-dniowej kwarantanny w specjalnie do tego wyznaczonych hotelach.

Szczegóły nowej regulacji, takie jak lista krajów, z których będą mogli przyjeżdżać turyści i akceptowane szczepionki, są obecnie opracowywane przez ministerstwo zdrowia. Lista krajów będzie prawdopodobnie obejmować te, w których z sukcesem przeprowadza się kampanię szczepień.

Tak jak obecnie, wszyscy zaszczepieni i niezaszczepieni podróżni-obcokrajowcy będą musieli mieć negatywny wyniku testu na obecność koronawirusa przed wejściem na pokład samolotu do Izraela (wykonany 72 godziny przed wylotem) i już po wylądowaniu zrobić na lotnisku kolejny test na obecność przeciwciał.

Pracownik resortu zdrowia przekazał w zeszłym tygodniu mediom, że wszystkie szczepionki opracowane na Zachodzie będą zaakceptowane.

Przybywający z Indii, Rosji, Meksyku, Brazylii, RPA i Argentyny będą potrzebowali specjalnego pozwolenia ze względu na wysokie wskaźniki zakażeń w tych krajach.

Przez ostatnie 14 miesięcy izraelski sektor turystyczny ucierpiał znacznie z powodu pandemicznych obostrzeń. W ostatnim czasie podróże do tego kraju zostały dodatkowo ograniczone ze względu na obawę przed przedostaniem się do kraju nowych wariantów koronawirusa.

Pod koniec maja pierwsza grupa turystyczna, złożona z 12 chrześcijańskich pielgrzymów ze Stanów Zjednoczonych, została wpuszczona do Izraela jako część programu pilotażowego. Obecnie wszyscy przyjeżdżający w zorganizowanych grupach muszą być zaszczepieni preparatem zatwierdzonym przez izraelskie ministerstwo zdrowia i muszą wykonać dwa testy: jeden do 72 godzin przed przyjazdem i drugi po przybyciu.

Z powodu postępującego spadku infekcji w Izraelu zniesiono już niemal wszystkie ograniczenia związane z koronawirusem, łącznie z wymogiem noszenia maseczki w pomieszczeniach z kilkoma wyjątkami.

Izraelczycy nie potrzebują już dowodu szczepienia lub zaświadczenia o wyzdrowieniu, by wejść do obiektów publicznych, takich jak sklepy, restauracje, hotele i uczelnie wyższe. Limity osób mogących przebywać w kinach czy kawiarniach zostały zniesione. Nie ma również żadnych ograniczeń na imprezach masowych, czy to pod dachem, czy w plenerze.

Joanna Baczała