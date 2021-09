Izrael: Od 19 września możliwe przyjazdy grup turystycznych

Liczące od 5 do 30 osób grupy wycieczkowe z wybranych krajów, w tym z Polski, będą mogły od 19 września przyjeżdżać do Izraela w ramach pilotażowego programu, który ma na celu pobudzenie turystyki - poinformowało w niedzielę izraelskie ministerstwo turystyki.

Wszyscy turyści z krajów z tzw. listy żółtej i pomarańczowej będą musieli być w pełni zaszczepieni przeciwko Covid-19 w ostatnich sześciu miesiącach. Zobowiązani będą do posiadania negatywnego wyniku testu PCR, wykonanego do 72 godzin przed przyjazdem, i dodatkowo przejdą szybki test antygenowy po wylądowaniu na lotnisku im. Ben Guriona w Tel Awiwie.

Polska wraz z dziewięcioma innymi krajami znajduje się na liście żółtej, oznaczonej jako "niskiego ryzyka".

Reguły nie zmieniają się dla indywidualnych przyjezdnych, którzy nie mogą odwiedzać Izraela od wybuchu pandemii w marcu 2020 roku z wyjątkiem wizyt rodzinnych.

W związku ze spadkiem liczby infekcji w maju rząd Izraela zezwolił na przyjazd małych zorganizowanych grup i przybyło wówczas ponad 2 tys. gości, głównie ze Stanów Zjednoczonych i Europy. Inicjatywa została jednak wstrzymana w sierpniu, gdy rozprzestrzenił się wariant Delta koronawirusa, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu zakażeń w Izraelu.

Zgodnie z nowym planem nie będzie ograniczeń co do liczby grup wycieczkowych, które zostaną wpuszczone. Jedynie grupy z krajów z czerwonej listy, która obejmuje teraz jedynie Bułgarię, Brazylię, Meksyk i Turcję, nie będą się kwalifikować.

Obecnie Izrael nie uznaje żadnego zagranicznego świadectwa szczepień. Obcokrajowcy, którzy chcą wjechać do kraju, muszą przedstawić swoje zaświadczenia, by otrzymać specjalne zezwolenie wymagane na wjazd, ale po przybyciu do Izraela muszą prywatnie wykonywać testy antygenowe lub PCR, jeśli chcą wejść do wielu restauracji, muzeów czy na imprezy kulturalne i wystawy.

W 2019 roku Izrael odwiedziła rekordowa liczba 4,55 mln turystów, co oznaczało wpływ 23 mld szekli (ponad 27 mld złotych).

W liczącym 9,3 mln mieszkańców Izraelu 5,5 mln osób przyjęło co najmniej dwie dawki szczepionki Pfizer/BioNTech, a 2,5 mln trzy dawki.

Prawie 5 tys. nowych infekcji zarejestrowano w Izraelu w sobotę. Kilka dni wcześniej padł rekord jednodniowej liczby zakażeń od wybuchu pandemii - 11 201.

