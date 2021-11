Izrael: Od grup turystów nie przekraczających 40 osób nie będzie wymagana trzecia dawka szczepionki

Maksymalnie 40-osobowe grupy turystów nie będą potrzebowały trzeciej dawki szczepionki przeciwko Covid-19 przy wjeździe do Izraela - poinformował w poniedziałek portal The Times of Israel.

Tydzień po otwarciu granic dla w pełni zaszczepionych turystów i osób, które przeszły chorobę Covid-19, ministerstwo zdrowia wraz z ministerstwem turystyki poinformowało w poniedziałek o braku wymogu przyjęcia trzeciej dawki szczepionki w przypadku grup turystów składających się z maksymalnie 40 osób. Zasada nie będzie obowiązywać w przypadku turystów indywidualnych.

Komentując decyzję rządu, minister zdrowia Nitzan Horowitz stwierdził, że "musimy nauczyć się żyć z koronawirusem".

Zgodnie z planem oczekującym zatwierdzenia przez Knesset turyści będą musieli jednak unikać mieszania się z ludźmi spoza własnej grupy.

Na początku listopada zmienione przepisy zezwoliły na wjazd do kraju turystom, którzy zostali zaszczepieni w ciągu 180 dni przed wejściem na pokład samolotu do Izraela. Od przyjęcia ostatniej wymaganej dawki musi minąć 14 dni. W przypadku osób zaszczepionych szczepionką Johnson & Johnson wymagana jest jedynie jedna dawka.

Od połowy listopada Izrael będzie zezwalał na wjazd turystów zaszczepionych rosyjską szczepionką Sputnik V. Rząd dotychczas uznawał jedynie szczepionki zatwierdzone przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków. Osoby zaszczepione Sputnikiem V będą musiały jednak przeprowadzić wykrywający przeciwciała test serologiczny.

Izraelscy medycy zwracają uwagę na zagrożenia wiążące się z otwieraniem kraju na zagranicznych turystów. Kroki te - ich zdaniem - mogą doprowadzić do rozprzestrzenienia się w Izraelu nowych wariantów koronawirusa.