Izrael odłożył akcję szczepień Palestyńczyków przeciw Covid-19

Izrael odłożył w piątek akcję szczepień Palestyńczyków na Covid-19 i nie wiadomo, kiedy się ona rozpocznie. COGAT - wojskowa agencja izraelska koordynująca współpracę z Autonomią Palestyńską - poinformowała, że opóźnienia spowodowane są problemami administracyjnymi.

COGAT podaje, że rozpoczęcie szczepień zostanie "określone w późniejszym terminie".

Program szczepień miał się rozpocząć w niedzielę na przejściach granicznych z Zachodniego Brzegu Jordanu do Izraela oraz w izraelskich regionach przemysłowych. Około 100 tys. Palestyńczyków z Zachodniego Brzegu pracuje w Izraelu.

Izraelski rząd krytykowany jest za to, że nie udostępnił swych znaczących rezerw szczepionek przeciw Covid-19 Palestyńczykom mieszkającym na terytoriach okupowanych - w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu - mimo iż państwo żydowskie prowadzi jedną z najszybszych akcji szczepień na świecie.

Kontrowersje wywołał też plan udostępnienia nadwyżek szczepionek sojusznikom Izraela w Afryce, Europie i Ameryce Łacińskiej, który na razie został zablokowany ze względu na kwestie prawne - podaje Associated Press.

W czwartek Izrael, Austria i Dania ogłosiły zawarcie porozumienia w celu rozwoju i produkcji nowych generacji szczepionek przeciw Covid-19.

Dzięki umowie z farmaceutycznym gigantem Pfizer Izrael może liczyć na szybkie i duże dostawy szczepionek w zamian za dane biomedyczne o ich wpływie na populację. Do tej pory transakcja ta zaowocowała podaniem co najmniej pierwszej dawki szczepionki ponad połowie z 9,3 mln Izraelczyków oraz serią testów na dużą skalę, które do tej pory potwierdziły skuteczność szczepionki Pfizer/BioNtech.

Izrael jest na dobrej drodze do zaszczepienia całej swojej dorosłej populacji do końca marca. Zaniepokojenie nierównościami pod tymi względami między Izraelem a terytoriami palestyńskimi wielokrotnie wyrażali przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Organizacje praw człowieka takie jak Amnesty International czy Human Rights Watch twierdzą, że Izrael jako okupant ok. 60 proc. terytorium Zachodniego Brzegu ma obowiązek zaszczepić mieszkających tam Palestyńczyków. Izrael odrzuca te żądania.

Autonomia Palestyńska otrzymała jak dotąd od Izraela niewielką liczbę dawek szczepionek, co oznacza, że większość z 7 mln mieszkańców tej enklawy pozostanie na razie niezaszczepiona - pisze AP.

Na Zachodnim Brzegu wprowadzono w ubiegłym tygodniu nowe restrykcje epidemiczne, by opanować znaczny wzrost zakażeń.

Tymczasem w Tel Awiwie w piątek na stadionie odbył się koncert dla osób zaszczepionych, w którym - według AFP - udział wzięło około 500 osób. Aby wejść na stadion, należało okazać zaświadczenie resortu zdrowia o zaszczepieniu na Covid-19 obiema dawkami preparatu Pfizer/BioNTech.

Zaświadczenie takie wymagane jest od wszystkich osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych lub sportowych.