Izrael: Organizacje terrorystyczne wykorzystują media społecznościowe do instruowania, jak zabijać Izraelczyków

Materiały wideo z instrukcjami, jak zabijać Izraelczyków nożami i bronią palną, są rozpowszechniane w sieci - wynika z raportu Jewish Chronicle, który cytuje w sobotę portal "The Jerusalem Post".

Według cytowanego raportu jeden z materiałów wideo przedstawiał dwóch mężczyzn demonstrujących, jak najlepiej dźgnąć osobę oraz instrukcje dotyczące tego, jakiego rodzaju noża należy użyć i gdzie najlepiej ugodzić.

W filmie instruującym zaznaczono, by nie używać noży kuchennych oraz tępych, a następnie wyjaśniono, jakie części ciała należy zaatakować, aby kogoś zabić.

Inne materiały wideo zawierały instrukcje, jak należy przeprowadzać strzelaninę. Wyjaśniono też, jak najlepiej zorganizować atak i jak rozdzielić zadania wśród strzelców, aby akcja była jak najbardziej skuteczna.

Jerusalem Post przypomina, że media społecznościowe były ostatnio wykorzystywane przez organizacje terrorystyczne jako sposób rekrutacji terrorystów do przeprowadzania ataków w Izraelu i na Zachodnim Brzegu.

Szin Bet (izraelska służba specjalna, odpowiedzialna za kontrwywiad i bezpieczeństwo wewnętrzne - PAP) ujawnił wiele różnych sposobów, za pomocą których organizacje takie jak Hamas docierają do Palestyńczyków we wschodniej Jerozolimie lub na Zachodnim Brzegu i używają ich do przeprowadzenia ataków.

Od początku roku w starciach izraelsko - palestyńskich zginęło 81 Palestyńczyków, 13 Żydów i jedna Ukrainka - wynika z obliczeń agencji AFP dokonanych na podstawie informacji ze źródeł palestyńskich i izraelskich.

Rok 2022 i początek 2023 przyniósł wzrost napięć między Izraelem a Palestyńczykami. Na Zachodnim Brzegu powstają zbrojne grupy, które atakują izraelskich żołnierzy i cywilów, ale także sprzeciwiają się coraz mniej popularnym władzom palestyńskim. Na obszarach północnego Zachodniego Brzegu, gdzie dochodzi do większości starć, kontrola Autonomii Palestyńskiej zmniejsza się, a młodzi Palestyńczycy tracą nadzieję na powstanie państwa palestyńskiego.