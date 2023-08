Izrael: Otwarcie nowej linii kolei miejskiej w Tel Awiwie w atmosferze protestów, bo nie będzie kursować w szabat

Po latach opóźnień, spowodowanych problemami technicznymi, w Tel Awiwie zainaugurowano nową linię kolei miejskiej. Wydarzeniu towarzyszyły protesty, ponieważ linia nie będzie kursować w soboty i święta żydowskie, a burmistrz tego miasta Ron Huldai nie wziął z tego powodu udziału w ceremonii otwarcia.

"Ta linia będzie służyć wszystkim. Tym, którzy nas popierają i tym, którzy są nam przeciwni. To uroczysty dzień dla Izraela" - powiedział obecny na czwartkowej uroczystości premier Benjamin Netanjahu.

Na krótko przed inauguracją projekt znalazł się w ogniu krytyki, ponieważ minister transportu Miri Regew postanowiła cofnąć decyzję swojej poprzedniczki Meraw Michaeli, która zezwoliła na kursowanie kolei również w piątek wieczorem i sobotę, w czasie, gdy religijni Żydzi świętują szabat.

Obietnica Michaeli wywołała oburzenie w mieście Bnei Brak, które jest zamieszkane głównie przez ortodoksyjnych Żydów i przez które przejeżdża nowa kolej, zatrzymując się na kilku przystankach. Pod wpływem tych protestów na początku sierpnia Regew ogłosiła, że zmienia decyzję Michaeli.

"Utrzymamy status quo, zgodnie z którym pociąg nie będzie kursował w szabat. Dla osób niereligijnych szabat jest również dniem odpoczynku. A to jest państwo żydowskie" - powiedziała Regew dziennikarzom w środę.

Rozstrzygnięcie wywołało krytykę i protesty w tym przeważająco świeckim mieście oraz wznowiło debatę na temat transportu publicznego w czasie szabatu w Tel Awiwie - zauważa portal Jewish Chronicle. Protestujący zebrali się w piątek na trzech stacjach, skandując hasła przeciwko rządowi, a policja udaremniła plan wejścia pasażerów do ostatniego pociągu tego dnia i pozostania w nim do szabatu.

The Times of Israel wylicza, że budowa kolejki trwała od 2015 roku i kosztowała 19 mld szekli, czyli około 5 mld dolarów, i oczekuje się, że projekt ułatwi Izraelczykom skomplikowaną i zatłoczoną podróż do i przez Tel Awiw. Nowa linia będzie przewozić pasażerów na dystansie 24 km, obsługując łącznie 34 stacje, w tym 10 podziemnych, i biegnie z Bat Jam przez Jaffę, Tel Awiw, Bnei Brak i Ramat Gan do Petach Tikwy.

Obecnie podróż autobusem do centrum miasta z jednego z końcowych przystanków nowej linii kolejowej może zająć nawet godzinę, a jazda samochodem wiąże się z wysoką ceną za parkowanie, o ile w ogóle uda się znaleźć miejsce. Teraz pokonanie tego samego dystansu zajmie zaledwie kilka minut.

Z Jerozolimy Marcin Mazur