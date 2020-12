Izrael: Parlament nie przyjął budżetu, będą nowe wybory

Parlament Izraela nie przyjął we wtorek budżetu na 2020 rok, co powoduje automatyczne rozwiązanie Knesetu, a to oznacza nowe wybory w marcu przyszłego roku - poinformował w przemówieniu telewizyjnym przewodniczący parlamentu.

Wtorek był ostatnim dniem na przyjęcie przez izraelski parlament budżetu na ten rok. Dotychczasowy brak budżetu, wynikający z podziałów wśród koalicjantów, spowodował poważne cięcia dla Izraelczyków w czasie wysokiego z powodu pandemii bezrobocia.

W sytuacji nieuchwalenia budżetu w końcowym terminie, którym był 22 grudnia, izraelskie prawo przewiduje automatyczne rozwiązanie parlamentu i nowe wybory 23 marca 2021 roku.