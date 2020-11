Izrael: Parlament zatwierdził porozumienie pokojowe z Bahrajnem

Zdecydowaną większością głosów parlament Izraela zatwierdził we wtorek wieczorem umowę, skutkującą nawiązaniem stosunków dyplomatycznych z Bahrajnem. Przeciw głosowali jedynie członkowie Zjednoczonej Listy Arabskiej, solidaryzując się z Palestyńczykami.

Głosowanie było w dużej mierze formalnością po podpisaniu 18 października porozumienia o ustanowieniu relacji podczas ceremonii w stolicy Bahrajnu, Manamie.

Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) i Bahrajn podpisały w ostatnich miesiącach układy z Izraelem, w czym pośredniczyła administracja prezydenta USA Donalda Trumpa, i są one trzecim i czwartym krajem arabskim, który znormalizował stosunki z Jerozolimą.

Egipt uczynił to w 1979 roku, a Jordania w 1994 roku, jednak w przeciwieństwie do poprzednich układów, porozumienia z ZEA i Bahrajnem nie są obciążone trudną historią wojenną.

"Dzięki pokojowi będziemy mogli połączyć rurociągi do transportu ropy z Zatoki Perskiej do Izraela i dalej do Europy. To prawdziwa energetyczna rewolucja" - napisał premier Izrael Benjamin Netanjahu na Twitterze.

"Będziemy nadal działać z mocą i wiarą w słuszność naszej drogi, aby nawiązać więzi z Bahrajnem, ZEA i Sudanem oraz - z Bożą pomocą - z innymi krajami" - dodał.

Według komentatorów normalizacja stosunków między państwami Zatoki Perskiej a Izraelem odzwierciedla zmiany w polityce międzynarodowej na Bliskim Wschodzie. Tzw. porozumienie Abrahama - jak nazywa się układy z ZEA i Bahrajnem - podkopuje dotychczasowy konsensus Ligii Arabskiej, mówiący, że pokój z Izraelem może nastąpić dopiero po ustanowieniu niepodległej Palestyny, a poszczególne kraje arabskie zaczynają przedkładać dzieloną z Izraelem niechęć do Iranu nad tradycyjne poparcie dla kwestii palestyńskiej.

Palestyńczycy potępili umowy z ZEA i Bahrajnem i oskarżyli kraje arabskie o zdradę.

Joanna Baczała