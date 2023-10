Izrael: Partie rządzącej koalicji zgadzają się na rząd jedności, nie ma porozumienia wśród partii opozycji

Partie rządzącej w Izraelu skrajnie prawicowej koalicji zgodziły się na utworzenia rządu jedności narodowej - poinformował we wtorek Likud, partia premiera Benjamina Netanjahu, pomimo protestów koalicyjnego ministra Itamara Ben Gwira. Nie wiadomo jeszcze, które partie opozycyjne przystąpią do nowego rządu.

"Nie jest tajemnicą, że trudno będzie nam prowadzić tę wojnę z dotychczasowym składem gabinetu zarówno na szczeblu decyzyjnym, jak i ze względu na opinię publiczną" - powiedział we wtorek portalowi Ynet anonimowy przedstawiciel prezydium Likudu.

Jego zdaniem wśród polityków panuje przekonanie, że po masakrze ponad 900 cywilów i żołnierzy w sobotnim ataku Hamasu oraz wzięciu przez terrorystów ponad 100 zakładników Netanjahu potrzebuje obecności członków opozycji w nowym rządzie, by uzyskać legitymację do wojny z Hamasem, która może być długa i trudna.

Były szef sztabu generalnego i szef partii Jedność Narodowa, Beni Ganc, uważa, że powinien powstać wąski gabinet zajmujący się jedynie prowadzeniem wojny, jednak rozmowy na temat przystąpienia jego ugrupowania do gabinetu jedności są zaawansowane - informuje dziennik "Israel Hajom".

Według portalu Times of Israel premier Netanjahu zaproponował porozumienie ponadpartyjne "bez warunków wstępnych".

Wywodzący się z ultranacjonalistycznej partii Żydowska Siła minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben Gwir zgadza się jedynie na dołączenie Ganca do nowego rządu, "pod warunkiem, że nie będzie zajmować się polityką".

Partia Jest Przyszłość (Jesz Atid) założona przez Jaira Lapida nie uczestniczy w negocjacjach. Przed kilkoma miesiącami Lapid określił gabinet Netanjahu jako "rząd szaleństwa" i ostrzegł, że jego polityka będzie "grabieżą demokracji".

Rząd i opozycja w Izraelu od miesięcy trwają w dramatycznym konflikcie o forsowaną przez rząd reformę systemu sprawiedliwości. Krytycy zmian uważają, że wprowadzą one kraj na drogę do rządów autorytarnych, podczas gdy ich zwolennicy uważają, że są one konieczne, ponieważ wymiar sprawiedliwości ma zbyt duże uprawnienia.