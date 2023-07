Izrael: Podczas operacji w Dżeninie zginął izraelski żołnierz

Izraelski żołnierz zginął podczas trwającej operacji armii Izraela w obozie dla uchodźców w Dżeninie na terenie Zachodniego Brzegu Jordanu – poinformowała we wtorek izraelska armia.

"Dziś wieczorem (wtorek) podoficer pełniący służbę bojową zginął od ostrej amunicji podczas operacji przeciwko infrastrukturze terrorystycznej w obozie w Dżeninie" - poinformowało wojsko izraelskie.

Od rana w poniedziałek dochodziło do ciężkich starć między Siłami Obronnymi Izraela (IDF) a palestyńskimi bojownikami w tym mieście, w wyniku których zginęło co najmniej 11 Palestyńczyków.

Premier Izraela Benjamin Natenjahu wyjaśnił w poniedziałek, że działania wojsk izraelskich w Dżeninie doprowadziły do wyeliminowania terrorystów, aresztowania poszukiwanych osób oraz przejęcia dużej ilości broni i zniszczenia produkujących ją laboratoriów.

We wtorek Netanjahu poinformował, że operacja izraelskiego wojska w Dżeninie dobiega końca. Z oolei według palestyńskich doniesień, we wtorek wieczorem operacja wojskowa była kontynuowana. W mieście nadal słychać było strzały i eksplozje. Doszło również do wymiany ognia w pobliżu szpitala, w wyniku której ranne zostały trzy osoby.