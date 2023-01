Izrael: Policja: sprawca sobotniego ataku w Jerozolimie to trzynastolatek

Napastnikiem, który w sobotę otworzył ogień na jerozolimskim Starym Mieście raniąc dwie osoby jest palestyński trzynastolatek - przekazała izraelska policja. Dodano, że agresor został postrzelony przez uzbrojonych cywilów, jest ranny.

Ofiary to 59-letni mężczyzna i jego ok. 20-letni syn; zostali przewiezieni do szpitala, ich stan jest poważny, ale stabilny - informuje portal Times of Israel na podstawie źródeł medycznych i doniesień medialnych.

Sobotnia strzelanina w Jerozolima nastąpiła po zamachu terrorystycznym w piątek wieczorem. Uzbrojony Palestyńczyk otworzył ogień do osób wychodzących z jednej z synagog w Jerozolimie Wschodniej, które brały udział w szabasowych modlitwach w dzień pamięci o Holokauście. Siedem z nich zginęło, trzy zostały ranne. Napastnik został zastrzelony przez policję, podczas ucieczki z miejsca zbrodni. Był to najkrwawszy od lat zamach terrorystyczny w Jerozolimie.