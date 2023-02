Izrael: Ponad 100 tys. demonstrantów przeciw rządowej reformie sądownictwa; wojskowi grożą nieposłuszeństwem

Ponad 100 tys. Izraelczyków wyległo w sobotę na ulice Tel Awiwu i innych miast, by zaprotestować przeciwko rządowym planom reformy systemu sądownictwa. Do protestu przyłączyli się też oficerowie rezerwy i żołnierze Wydziału Operacji Specjalnych Wywiadu Wojskowego. Zagrozili oni, że przestaną stawiać się do służby, jeśli rząd będzie forsował kontrowersyjne zmiany.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Na wielu protestach pojawili się politycy opozycji, a główne ulice zostały wyłączone z ruchu przez policję, aby umożliwić tysiącom ludzi uczestnictwo w wiecach - pisze portal "The Times of Israel".

Protesty odbyły się również w Jerozolimie oraz Hajfie i innych miastach.

Premier Benjamin Netanjahu stwierdził, że "ci sami ludzie, którzy demonstrowali przeciwko szczepionkom COVID, protestują dzisiaj" - podał "The Jeruzalem Post".

Obecny na proteście były premier i obecny lider opozycji Jair Lapid powiedział: "nie pozwolimy wam zmiażdżyć izraelskiej demokracji i nie mamy zamiaru milczeć w obliczu waszych jadowitych podżegań".

Były szef izraelskiej policji Roni Alsheich przemawiając w Tel Awiwie, nazwał plany rządu "reżimową rewolucją, która przekaże całą władzę władzy wykonawczej bez żadnej kontroli i równowagi". Jak ostrzegł, "mamy państwową policję, która odmówi wykonania wszelkich wyraźnie nielegalnych rozkazów".

"Times of Israel" pisze, że w piątek ponad 100 oficerów rezerwy i żołnierze Wydziału Operacji Specjalnych Wywiadu Wojskowego ostro sprzeciwili się planowanym zmianom, ostrzegając w liście otwartym, że przestaną pełnić służbę, jeśli rząd zacznie wcielać swoje plany.

W liście wojskowi wezwali rząd premiera Netanjahu do natychmiastowego wstrzymania proponowanych zmian i dążenia do konsensusu zamiast prób "wykorzenienia izraelskiej demokracji".

Projekt reformy wymiaru sprawiedliwości zakłada m.in. zwiększenie kontroli rządu nad procesem wyborów sędziów Sądu Najwyższego, a także możliwość uchylania orzeczeń tego sądu większością 61 głosów w 120-osobowym Knesecie.