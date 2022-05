Izrael: Potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia wirusem małpiej ospy

W Izraelu potwierdzono w sobotę pierwszy przypadek zakażenia wirusem małpiej ospy - poinformowały miejscowe władze medyczne. Minister zdrowia uspokaja, że nie ma groźby wybuchu pandemii.

Zakażony mężczyzna wrócił z podróży do Europy Zachodniej i przebywa obecnie na kwarantannie - podało centrum medyczne w Tel Awiwie, w którym umieszczono pacjenta. Jak dodano, stan jego zdrowia jest stabilny, a choroba przebiega łagodnie.

"To nie jest pandemia, to nic zbliżonego do koronawirusa" - powiedział Nican Horowic, izraelski minister zdrowia. Polityk dodał, że kilkaset szczepionek może zostać zakupionych, by zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby.

Małpia ospa to rzadka, odzwierzęca choroba wirusowa, która zwykle występuje w zachodniej i środkowej Afryce. Wśród symptomów wymienia się gorączkę, bóle głowy i wysypkę skórną, która zaczyna się na twarzy i rozprzestrzenia na resztę ciała. Objawy - według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - ustępują zwykle po dwóch, trzech tygodniach.

Przypadki zakażenia wirusem małpiej ospy zarejestrowano ostatnio m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Hiszpanii, Belgii oraz Szwecji.