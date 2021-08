Izrael: Powrót "zielonej przepustki" i obostrzeń dotyczących zgromadzeń

Z powodu wzrostu liczby infekcji w środę wieczorem izraelski rząd zatwierdził nowe obostrzenia, które wejdą w życie w przyszłym tygodniu, m.in. dalsze ograniczenia dotyczące zgromadzeń i liczby osób w sklepach oraz ponowne wprowadzenie tzw. zielonej przepustki dla większości firm i instytucji.

Izrael wydawał się pokonać pandemię Covid-19 po udanej kampanii szczepień, kiedy liczba nowych zakażeń spadła do kilkunastu w czerwcu. Jednak z powodu szalejącego w kraju bardziej zaraźliwego wariantu Delta rząd zdecydował się ponownie wprowadzić obostrzenia, by powstrzymać wzrost infekcji.

System zielonej przepustki, który ogranicza wstęp do obiektów do osób zaszczepionych przeciw Covid-19, ozdrowieńców lub posiadaczy ważnych negatywnych testów na obecność SARS-CoV-2, zostanie wprowadzony 18 sierpnia przy wejściu do restauracji, hoteli, muzeów, bibliotek, na baseny, siłownie, uczelnie wyższe, imprezy sportowe i kulturalne, konferencje i wystawy.

Ograniczenie będzie dotyczyć wszystkich osób powyżej 3 roku życia. Dzieci poniżej 12 roku życia, które obecnie nie kwalifikują się do szczepienia, będą mogły bezpłatnie wykupić szybkie testy. Każda osoba niezaszczepiona w wieku powyżej 12 lat będzie musiała zapłacić za swój test.

Od 16 sierpnia w sklepach będzie mógł się znajdować jeden klient na siedem metrów kwadratowych, na imprezach masowych dopuszczony będzie udział do 1000 osób w przestrzeni zamkniętej i do 5000 w na dworze, a w prywatnych imprezach odpowiednio 50 i 100 osób.

Pojawiają się głosy ekspertów doradzających rządowi, że jedynie rozszerzenie uprawnień do trzeciej dawki szczepionki dla wszystkich osób w wieku powyżej 40 lat może zapobiec załamaniu systemu opieki zdrowotnej we wrześniu - podał kanał 12. telewizji.

Obecnie tylko Izraelczycy w wieku powyżej 60 lat oraz osoby z obniżoną odpornością (np. po przeszczepach) mogą otrzymać dawkę przypominającą preparatu Pfizer-BioNTech.

Wcześniej w środę premier Naftali Benet przeznaczył 2,5 mld szekli (3 mld złotych) na zwiększenie liczby miejsc w szpitalach w całym kraju, by przygotować się na sytuację masowych hospitalizacji.

Pomimo szybkiej kampanii szczepień w Izraelu w ostatnich tygodniach wzrosła liczba nowych przypadków. W środę ministerstwo zdrowia odnotowało 5755 nowych infekcji, najwyższą dzienną liczbę od lutego, a liczba poważnych przypadków wzrosła z 19 w połowie czerwca do 400.

Co najmniej 6580 Izraelczyków zmarło z powodu koronawirusa od początku pandemii. Ponad 58 proc. z 9,3 miliona obywateli tego kraju otrzymało dwie dawki szczepionki Pfizer/BioNTech. 650 tys. podano już trzecią dawkę.

Joanna Baczała