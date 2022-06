Premier Izraela Naftali Benet nie będzie startował w następnych wyborach parlamentarnych, o czym szef rządu sam poinformował w środę członków swojej partii Jamina.

Benet obejmie stanowisko wicepremiera, gdy minister spraw zagranicznych Jair Lapid zastąpi go jako szefa rządu. Może to nastąpić już w czwartek, jeśli Kneset zakończy uchwalanie przepisów koniecznych do rozwiązania parlamentu.

Kolejne przedterminowe wybory parlamentarne w Izraelu mają odbyć się na jesieni.