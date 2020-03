Izrael: Premier: rozważamy 14-dniową kwarantannę dla przyjezdnych

Władze Izraela rozważają rozszerzenie ograniczeń dla osób przybywających do kraju, wprowadzonych w związku z epidemią Covid-19. Nowe rozwiązanie zakłada objęcie 14-dniową kwarantanną każdej osoby, która przyjeżdża - poinformował w niedzielę premier Izraela Benjamin Netanjahu.

"Zdecydowaliśmy, że jeżeli podejmiemy kolejne kroki, to będzie to dotyczyło wszystkich krajów" - powiedział szef rządu podczas konferencji prasowej. "Ale z drugiej strony to jest bardzo trudna decyzja" - dodał.

Do tej pory dwutygodniowej kwarantannie musiały się poddać tylko osoby, które przyjechały do Izraela z 15 krajów w Europie i Azji. Jak pisze agencja Reutera, powstrzymało to dopływ turystów z tych państw i doprowadziło do tego, że część zagranicznych linii lotniczych zawiesiła loty do Izraela.

Decyzję w sprawie ewentualnego wprowadzenia nowych przepisów premier Netanjahu ma podjąć w poniedziałek po konsultacji z ekspertami.

W Izraelu potwierdzono dotychczas 26 przypadków zakażenia koronawirusem, a około 80 tys. obywateli tego kraju poddało się kwarantannie domowej po powrocie z zagranicy.