Izrael: Prezydent Biden: zwrócę się do Kongresu o bezprecedensowy pakiet na rzecz obrony Izraela

Zwrócę się do Kongresu o przyjęcie bezprecedensowego pakietu na rzecz obrony Izraela - zapowiedział w środę prezydent USA Joe Biden w Tel Awiwie na koniec swojej wizyty.

"Zapewnimy, byście mieli to, co potrzebujecie, by obronić swój naród. Przez dekady, zapewnialiśmy jakościową przewagę militarną i w tym tygodniu zwrócę się do Kongresu Stanów Zjednoczonych o bezprecedensowy pakiet wsparcia. (...) Zapewnimy, że Żelazna Kopuła pozostanie w pełni wyposażona" - mówił Biden w przemówieniu po rozmowach z izraelskim rządem w Tel Awiwie.