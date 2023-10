Izrael: Prezydent Herzog zapewnił o zaangażowaniu państwa żydowskiego na rzecz wolności wyznania

Prezydent Icchak Herzog ponowił zaangażowanie Izraela na rzecz wolności wyznania i kultu w filmie, który został zrealizowany z okazji wizyty około 4000 chrześcijan odwiedzających ten kraj z okazji święta Sukot - podał we wtorek dziennik "Jerusalem Post".

W filmie prezydent mówi do chrześcijan, że "państwo Izrael zawsze zachowa wolność wyznania i kultu i postrzega was jako mile widzianych gości oraz naszych braci i siostry". (https://tinyurl.com/mt23rvsv)

Herzog dodał, że Izrael będzie "nalegać na ochronę wszystkich wspólnot religijnych" i to zobowiązanie "trafia w samo sedno tego, kim jesteśmy jako żydowskie i demokratyczne państwo i nie jest to kwestia, w której kiedykolwiek pójdziemy na kompromis".

Wyraził również uznanie dla chrześcijan za przybycie do Jerozolimy i dzielenie się "braterską miłością do narodu żydowskiego".

Premier Benjamin Netanjahu również wysłał przemówienie wideo do chrześcijan, zapraszając więcej "chrześcijańskich przyjaciół do przybycia do Jerozolimy, aby świętować z nami Święto Szałasów". Sukot, czyli Święto Szałasów, upamiętnia czterdziestoletnią wędrówkę Żydów przez pustynię z niewoli egipskiej, w czasie której mieszkali w szałasach.

Herzog zabrał głos po serii antychrześcijańskich incydentów mających miejsce w tym roku, w tym jednego zajścia w pobliżu Ściany Płaczu, podczas którego ortodoksyjni żydzi krzyczeli i pluli na ewangelickich chrześcijan, gdy ci modlili się o pokój w Jerozolimie.

Również polskie misje katolickie są celem ataków w tym kraju. W lipcu Nowy Dom Polski w Jerozolimie został zaatakowany przez ortodoksyjnych żydów.

PAP rozmawiał z siostrą Różą, przełożoną polskich elżbietanek w Nowym Domu Polskim, która na miejscu opisała trudną sytuację chrześcijan w tym mieście. "Plucie, wyzwiska i obrażanie imienia Pana Jezusa są ostatnio codziennością" - powiedziała wtedy polska zakonnica, która od 28 lat posługuje w Ziemi Świętej.

"Jerusalem Post" pisze, że również we wtorek grupa ortodoksyjnych żydów pluła i wznosiła okrzyki pod adresem grupy chrześcijańskich pielgrzymów, którzy spacerowali po Starym Mieście w Jerozolimie.

Z Jerozolimy Marcin Mazur