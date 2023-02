Izrael: Prezydent Isaac Herzog potępił "okrutny i brutalny atak" osadników w Huwarze na Zachodnim Brzegu

Prezydent Izraela Isaac Herzog w poniedziałek, dzień po tym, jak osadnicy żydowscy spalili domy i samochody należące do Palestyńczyków w mieście Huwara na Zachodnim Brzegu, zaledwie kilka godzin po tym, jak terrorysta zabił w tym mieście dwóch izraelskich braci, potępił atak osadników na społeczność palestyńską nazywając incydent okrutnym i brutalnym atakiem.

"Zdecydowanie potępiam wczorajszy okrutny i brutalny atak na mieszkańców Huwary. To nie jest nasza droga. To zbrodnicza przemoc wobec niewinnych" - powiedział Herzog, którego cytuje portal "The Times of Israel".

W swoim oświadczeniu Herzog stwierdził, że Izrael "jest krajem prawa i jesteśmy z tego dumni. Nasze zasady i nasze podstawy jako narodu i kraju są całkowicie przeciwne wszelkim atakom na niewinnych".

Komentując niedzielny atak terrorystyczny, Herzog powiedział:"nasze serca zostały rozdarte w strasznym bólu" po strzałach, które - jak powiedział - odebrały życie "dwóm naszym najczystszym chłopcom... tylko dlatego, że byli Żydami, tylko dlatego, że byli Izraelczykami".

Izraelskie wojsko nadal poszukuje sprawcy tego ataku.

Po zamachu żydowscy osadnicy zaatakowali w Huwarze domy i sklepy należące do Palestyńczyków. Jak podały palestyńskie służby medyczne, w atakach tych zginął Palestyńczyk, a co najmniej 100 zostało rannych.

Sytuacja w regionie od miesięcy jest bardzo napięta. W wyniku przeprowadzonej w środę operacji sił izraelskich w Nablusie na Zachodnim Brzegu zginęło 11 Palestyńczyków, a ponad 100 zostało rannych. Wśród zabitych byli liderzy lokalnego oddziału palestyńskiego Islamskiego Dżihadu i innych lokalnych grup terrorystycznych.