Izrael: Protestujący przeciwko reformie sądownictwa zablokowali drogę premiera na lotnisko

Demonstranci w Izraelu, protestujący przeciwko reformie sądownictwa, zablokowali w czwartek drogę premiera Benjamina Netanjahu na lotnisko pod Tel Awiwem; premier ostatecznie dostał się tam helikopterem - informuje agencja Associated Press

Demonstranci uznali zablokowanie podróży Netanjahu do Włoch za "centralny punkt" wzmożonych akcji, poprzez które wyrażają sprzeciw wobec zmian w prawie - komentuje AP. Premier wraz z żoną Sarą dotarli z Jerozolimy na leżący pod Tel Awiwem port lotniczy im. Bena Guriona helikopterem.

Jak opisuje dziennik "Jerusalem Post" w czwartek protestujący po raz kolejny licznie wyszli na ulice izraelskich miast, protestując przeciwko reformie sądownictwa. Projekt zakłada m.in. zwiększenie kontroli rządu nad procesem wyborów sędziów Sądu Najwyższego, a także możliwość uchylania orzeczeń tego sądu większością 61 głosów w 120-osobowym jednoizbowym parlamencie Izraela - Knesecie.

"Lot helikopterem, z dala od korków ulicznych wywołanych protestem, z pewnością wzmocni reputację Netanjahu jako osoby, która straciła kontakt z Izraelczykami w czasie, gdy kraj jest podzielony z powodu planów rządu, a gospodarka zwalnia" - ocenia AP.

Przed wylotem premier przekazał dziennikarzom, że uważa protesty za podejmowaną przez opozycję próbę "wciągnięcia kraju w anarchię". Podkreślił, że rząd próbuje rozmawiać na temat reformy, ale nie przynosi to żadnych skutków.

Przywódca opozycji i były premier Jair Lapid odpowiedział na ten komentarz, mówiąc, że "nawet na stopniach do samolotu, w drodze na rozrzutny i niepotrzebny weekend na koszt państwa, Netanjahu nie może przestać kłamać".

"Rząd nie zgodził się na żadne próby negocjacji i dalej próbuje przepchnąć prawo, które przemieni nas w mesjanistyczne, ekstremistyczne i niedemokratyczne państwo" - dodał Lapid.

Premier Netanjahu, zanim udał się do samolotu do Włoch, powitał także na lotnisku sekretarza obrony USA Lloyda Austina. Szef Pentagonu przybył do Izraela, by rozmawiać o zagrożeniach dla regionu ze strony Iranu i jego programie nuklearnym - podała agencja Reutera.

Izraelska policja przekazała, że w czwartek, w związku z protestami przeciwko reformie wymiaru sprawiedliwości, aresztowano 15 osób w całym kraju.

W Tel Awiwie demonstranci postawili makietę pociągu, na którym widniał napis o treści "demokracja jest paliwem dla gospodarczej lokomotywy" - opisuje "Jerusalem Post". W Jerozolimie rezerwiści sił obronnych Jerozolimy (IDF) zebrali się przed siedzibą budynku należącego do Kohelet Forum, izraelskiego prawicowego ośrodka analitycznego, który opowiada się za reformą sądownictwa. Siedmioro rezerwistów zostało aresztowanych przez policję, po tym jak władze otrzymały zgłoszenie, że worki z piaskiem i inne materiały blokują wejście do budynku.

Protesty przeciw próbie ograniczenia roli Sądu Najwyższego trwają od tygodni. Pod koniec lutego przyłączyli się do nich oficerowie rezerwy i żołnierze Wydziału Operacji Specjalnych Wywiadu Wojskowego, którzy zagrozili, że przestaną pełnić służbę, jeśli rząd będzie forsował kontrowersyjne zmiany.