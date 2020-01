Izrael: Putin proponuje szczyt z udziałem stałych członków RB ONZ

Prezydent Rosji Władimir Putin, przemawiając w czwartek w Yad Vashem w Jerozolimie, zaproponował zorganizowane szczytu z udziałem stałych państw członkowskich Rady Bezpieczeństwa ONZ w celu omówienia problemów globalnych.

"Mówiliśmy z niektórymi kolegami i ogółem zobaczyliśmy pozytywną reakcję na to, by przeprowadzić spotkanie szefów państw stałych państw członkowskich RB ONZ: Rosji, Chin, USA, Francji i Wielkiej Brytanii; w jakimkolwiek kraju, gdzie będzie to wygodne dla kolegów" - powiedział rosyjski przywódca.

Zapewnił, że "Rosja jest gotowa do takiej poważnej rozmowy" i ma "zamiar skierować odpowiednie przesłanie do liderów +piątki+".