Izrael: Reforma sądownictwa sprowokowała dyskusję o podziale państwa na świecki Izrael i religijną Judę

Podziały społeczne wywołane reformą sądownictwa powodują konieczność podziału Izraela na dwa oddzielne państwa - jedno świeckie, drugie religijne - uważa założyciel Ruchu Secesyjnego Nitzan Amit, cytowany przez zajmujący się polityką portal The Cradle.

Portal przytacza fragmenty wywiadu, którego były oficer i założyciel Ruchu Secesyjnego Nitzan Amit udzielił gazecie "Maariv". Uważa on, że przegłosowane 24 lipca reformy izraelskiego sądownictwa na tyle podzieliły społeczeństwo, że podział Izraela na dwa odrębne państwa jest konieczny. "Zmierzamy w kierunku przepaści" - twierdzi Amit. "Nie może tak być dalej. Jeśli sytuacja się nie zmieni, zginiemy" - dodaje.

Główną osią podziału jest stosunek do religii - pisze The Cradle. Świeccy, liberalni izraelscy Żydzi w ogromnej większości sprzeciwiali się reformie sądownictwa, wymyślonej przez premiera Benjamina Netanjahu. Jej wprowadzenie ograniczy zdolność izraelskiego Sądu Najwyższego do blokowania nowych ustaw uchwalanych przez izraelski parlament. Religijni, nacjonalistyczni Żydzi przeważnie opowiadali się za przyjęciem tej ustawy.

Spór o reformę pogrążył Izrael w najgłębszym kryzysie wewnętrznym od czasu powstania państwa 75 lat temu. Krytycy zmian uważają, że wprowadzą one kraj na drogę do rządów autorytarnych, podczas gdy ich zwolennicy argumentują, że są one konieczne, ponieważ wymiar sprawiedliwości ma zbyt duże uprawnienia.

Amit przekonuje, że sytuacja dojrzała do poważnego rozważenia podziału państwa na Nowy Izrael i Królestwo Judy. W przeciwnym razie może dojść do wojny domowej. Sformułował pięciostopniowy plan pokojowego podziału kraju. Liberalny Nowy Izrael objąłby północne tereny między innymi Wzgórza Golan, Górną Galileę i większość nadmorskich miast, w tym Hajfę, Netanię i Tel Awiwu. Na południu w obrębie Królestwa Judy znalazłyby się: Jerozolima, Beer Szewa, Bene Berak, Aszdod, Petach Tikwa i Aszkelon. Z założenia byłoby to państwo religijne.

Każde z nowych państw miałoby linię brzegową na Morzu Śródziemnym. Taki podział znajduje odzwierciedlenie w żydowskiej historii, kiedy w IX wieku p.n.e. istniało Królestwo Izraela na północy i Królestwo Judy na południu. Pierwsze przetrwało niecałe 200 lat, drugie ponad 350. Każde z nowych państw miałoby oddzielne prawodawstwo, lecz byłyby połączone sojuszem obronnym. Miałoby również otwarte granice, na wzór modelu federalnego pomiędzy poszczególnymi stanami USA.

Nitzan Amit w swoich planach uwzględnił też Palestyńczyków, stanowiących 21 proc. populacji Izraela. Twórca koncepcji podziału państwa izraelskiego twierdzi, że otrzymają oni "pewną formę autonomii" i "będą mogli określić kraj, w którym chcą mieszkać i zostaną im przyznane prawa równe wszystkim obywatelom".