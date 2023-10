Izrael: Reuters: liczba Izraelczyków zabitych w ataku Hamasu wzrosła do 150; rannych jest 1100 osób

Do co najmniej 150 wzrosła liczba izraelskich ofiar ataków Hamasu; co najmniej 1100 osób jest rannych - poinformowała agencja Reutera, powołując się na izraelskie ministerstwo zdrowia.

Na terenie Izraela od sobotniego poranka toczą się walki z bojownikami ugrupowania Hamas, którzy przedarli się ze Strefy Gazy. Według sił izraelskich walki toczą się w co najmniej 22 miejscach. Na Izrael wystrzelono ponad 2 tys. rakiet. W odpowiedzi wojsko Izraela ostrzeliwuje Strefę gazy, w tym dom lidera Hamasu.

Bojownicy palestyńscy przetrzymują w niewoli bliżej nieokreśloną liczbę cywilów i żołnierzy.