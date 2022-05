Izrael: Rosja oskarża pomagających ukraińskim uchodźcom dyplomatów, że są najemnikami

Na liście opublikowanej przez powiązany z Kremlem kanał na Telegramie znaleźli się izraelscy dyplomaci, pracownicy konsulatów oraz zatrudnieni w ambasadzie ochroniarze, którzy pomagali uciekającym przed wojną Ukraińcom w ewakuacji. Według kanału osoby te były najemnikami - poinformował w niedzielę Jerusalem Post.

Rosjanie opublikowali listę zawierającą szczegółowe - łącznie z numerem seryjnym paszportu - dane dziesięciu Izraelczyków, które pozyskano - według wspieranego przez Kreml kanału - z komputera gubernatora obwodu mikołajowskiego na południu Ukrainy.

Jedyną osobą z listy, która zgodziła się ją publicznie skomentować, jest Maksym Babicki - wiceburmistrz izraelskiego miasta Riszon le-Cijjon. Przewodniczył on delegacji pomagającej w marcu uciekającym z Ukrainy ludziom, dostarczając im jedzenie, ubrania oraz leki.

"Nie wiem, o co chodzi, ale jasne jest, że nie warto jechać do Rosji" - powiedział Babitzky, który wyemigrował do Izraela z Rosji w 1995 r. "Teraz moim celem jest rozbicie namiotu z pomocą humanitarną i dostarczanie jej obywatelom Ukrainy, którzy znajdują się pod okrutną okupacją i są bombardowani przez Rosję" - dodał.