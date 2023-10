Cztery osoby zostały ranne w niedzielę w nowych atakach rakietowych na Izrael ze Strefy Gazy - poinformowały izraelskie służby ratunkowe. Stan jednego z poszkodowanych, 20-latka, jest oceniany jako krytyczny.

Ludzie zostali ranni wskutek ataków na południu kraju: w mieście Sederot i w jego okolicy.

Lokalne władze apelują do mieszkańców, by pozostawali w schronach. Zaatakowanych zostało co najmniej sześć budynków.