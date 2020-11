Izrael: Śmierć głównego palestyńskiego negocjatora podzieliła polityków

Śmierć głównego negocjatora palestyńskiego i sekretarza generalnego Organizacji Wyzwolenia Palestyny, Saiba Erekata, podzieliła we wtorek scenę polityczną w Izraelu, a jednocześnie połączyła w bólu rywalizujące ze sobą ugrupowania palestyńskie, Hamas i Fatah.

W oświadczeniu nazywającym Erekata "bojownikiem" Hamas, zbrojny ruch islamistyczny sprawujący władzę w Strefie Gazy, złożył "serdeczne kondolencje narodu palestyńskiego naszym braciom w Fatahu", świeckiej partii rządzącej Autonomią Palestyńską. Wcześniej - jak zauważa dziennik "Washington Post" - Hamas uważał zmarłego za nieporadnego i bojaźliwego w relacjach z Izraelem.

Część polityków izraelskich opłakiwała Erekata jako człowieka o umiarkowanych poglądach, jednak krytycy potępiali go jako wroga demonizującego Izrael.

"Zasmuciła mnie śmierć Saiba Erekata. Saib poświęcił życie swojemu narodowi. Osiągnięcie pokoju to moje przeznaczenie, mawiał" - podkreśliła była minister spraw zagranicznych z obozu centrowego, Cipi Liwni. "Kiedy zachorował, napisał do mnie SMS: +Nie skończyłem tego, do czego się urodziłem+. Moje najgłębsze kondolencje dla Palestyńczyków i jego rodziny. Będzie nam go brakowało - dodała Liwni.

"Izraelczycy, którzy wyrażają smutek z powodu śmierci antysemickiego zwolennika terroryzmu, jednego z przywódców walki z Izraelem, to niedorzeczne" - powiedział znaczący polityk skrajnie prawicowej partii Jamina, Becalel Smotricz.

Kiedy minister z prawicowego Likudu Cachi Hanegbi przekazał radiu wojskowemu, że jest "zasmucony" wiadomością o śmierci Erekata, inny członek tej samej partii, Szlomo Kari, szybko potępił tę "absurdalną reakcję".

"Saib Erekat wychwalał terrorystów, orędował za bojkotem państwa Izrael, a nawet był jednym z promotorów oszczerstwa o masakrze w Dżeninie. Jak można powiedzieć o nim choćby pół dobrego słowa?" - pytał retorycznie poseł Jaminy, Ofir Sofer.

Faktycznie, w 2002 roku Erekat propagował fałszywe doniesienie o tym, że armia izraelska podczas drugiej intifady dokonała masakry 500 palestyńskich cywilów w obozie dla uchodźców w Dżeninie, a w rzeczywistości w walkach zginęło ok. 50 Palestyńczyków i 23 izraelskich żołnierzy. Nieprawdziwe zarzuty rozpowszechniane przez Erekata i jego współpracowników były szeroko omawiane przez międzynarodowe media.

Erekat przez dziesięciolecia negocjował razem z Jaserem Arafatem, a potem jego następcą Mahmudem Abbasem, w tym podczas rozmów, które doprowadziły do podpisania porozumień z Oslo w 1993 roku. Opowiadał się za rozwiązaniem dwupaństwowym, tzn. istnieniem niepodległej Palestyny obok Izraela.

Jednocześnie - jak zwracają uwagę media w Izraelu, np. przychylny mu dziennik "Haarec", na łamach którego wielokrotnie publikował swoje teksty - był także zaangażowany w odrzucenie przez przywódców palestyńskich wielu izraelskich propozycji pokojowych i stanowczo opowiadał się za tym, by AP wspierała finansowo rodziny palestyńskich terrorystów.

"Erekat miał wielu zwolenników i krytyków, ale wszyscy są zgodni co do tego, że był jednym ze ważniejszych palestyńskich polityków, który dał się poznać jako ekspert w negocjacjach" - napisał o nim dziennikarz "Haareca", Dżeki Churi, podkreślając, jak wielki wpływ na propagowanie tematyki palestyńskiej na świecie miał fakt, że Erekat władał perfekcyjnym angielskim.

65-letni Palestyńczyk walczył z infekcją przynajmniej od 8 października, a od 18 października przebywał w szpitalu w zachodniej części Jerozolimy. Polityk miał za sobą atak serca, w 2017 roku przeszedł też transplantację płuca.

Joanna Baczała