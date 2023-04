Izrael spodziewa się kolejnych ataków rakietowych; wojsko wzywa obywateli do pozostania w pobliżu schronów

Siły Obronne Izraela (IDF) wezwały w piątek osoby mieszkające blisko granicy ze Strefą Gazy, aby pozostały w pobliżu schronów, aż do odwołania, ponieważ oczekuje się kolejnych ataków rakietowych - podał portal Times of Israel.

Izraelskie wojsko poinformowało w nocy z czwartku na piątek, że zaatakowało cele należące do islamistycznej grupy Hamas w południowym Libanie i zintensyfikowało ataki w Strefie Gazy. Była to odpowiedź Tel Awiwu na wystrzelenie w czwartek z Libanu w kierunku Izraela 44 - według danych przekazanych w piątek rano przez IDF - pocisków rakietowych, o co władze Izraela oskarżają Hamas.

Rzecznik izraelskiego wojska Daniel Hagari powiedział dziennikarzom, że 9 rakiet nie przekroczyło granicy z Izraelem i spadło na terytoriach palestyńskich, 12 wystrzelono w stronę morza, 14 wylądowało na otwartej przestrzeni w Izraelu, jedna uderzyła w zamieszkany obszar miasta Sderot na południu kraju, a 8 zostało przechwyconych przez system obrony powietrznej Żelazną Kopułę.

"Liban jest odpowiedzialny za wszystko, co dzieje się na jego terytorium, nawet za wystrzelenie (rakiet) przez palestyńskie odłamy Hamasu. Nie pozwolimy, aby Hamas działał z terytorium Libanu" - oświadczył Hagari.

IDF poinformowały również, że wzmacniają Dowództwo Południowe i Dowództwo Północne dodatkowymi siłami piechoty i artylerii "w celu reagowania na nagłe wydarzenia".