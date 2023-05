Izrael: Starcia z wojskiem na Zachodnim Brzegu Jordanu; zginęło dwóch Palestyńczyków

Dwóch Palestyńczyków zginęło w nocy z wtorku na środę w starciach z żołnierzami izraelskimi w miejscowości Kabatija niedaleko Dżeninu na Zachodnim Brzegu Jordanu. Według portalu Times of Israel od wtorkowego ranka izraelskie wojska przeprowadzają naloty na Strefę Gazy w ramach operacji "Tarcza i Strzała".

Zabitych Palestyńczyków zidentyfikowano jako 19-letniego Ahmeda Asafa i 24-letniego Raniego Katanata. Islamski Dżihad poinformował, że mężczyźni byli członkami tej radykalnej organizacji. Armia izraelska twierdzi, że jej żołnierze zostali ostrzelani z okna samochodu przez Asafa i Katanata, na co odpowiedzieli ogniem.

Palestyńskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że wojsko izraelskie postrzeliło też 17-letniego chłopaka w klatkę piersiową i brzuch, jest w krytycznym stanie.

Od ponad roku siły izraelskie przeprowadzają niemal codziennie obławy na Zachodnim Brzegu w celu zatrzymania palestyńskich bojowników, w tym przedstawicieli Islamskiego Dżihadu. Dżenin jest częstym celem izraelskich ataków, ponieważ to miasto uznaje się za centrum działalności palestyńskich bojowników.

Na nocnym nagraniu wideo z Kabatii widać dużą liczbę izraelskich żołnierzy, słychać też intensywne strzały - opisał portal Times of Israel, zamieszczając filmy (https://tinyurl.com/bdd9rp3e).

We wtorek o świcie w operacji izraelskiego wojska zginęło 15 osób, w tym trzech wysokich rangą dowódców Islamskiego Dżihadu, członkowie ich rodzin, dzieci i osoby postronne. Izrael spodziewa się zapowiadanej m.in. przez Hamas i Islamski Dżihad zemsty, jednak w ciągu 24 godzin od wtorkowego nalotu, w stronę Izraela nie wystrzelono ani jednej rakiety. Pomimo względnego spokoju wojska izraelskie poinformowały w środę rano, że dalej obowiązują zaostrzone środki bezpieczeństwa w miejscowościach leżących do 40 km od Strefy Gazy.

"Nie zaobserwowaliśmy rakiety wystrzelonej w stronę Izraela, jest to konsekwencja akcji z zaskoczenia przeprowadzonej przez armię Izraela przeciwko Islamskiemu Dżihadowi" - powiedział rzecznik wojska Daniel Hagari, odnosząc się do tego, że izraelskie siły udaremniły niedawno działania komórki Islamskiego Dżihadu, która rozpoczęła produkcję rakiet.

Co najmniej 107 Palestyńczyków, spośród których około połowa to bojownicy, zostało zabitych przez izraelskie wojsko na Zachodnim Brzegu od początku 2023 roku - wynika z wyliczeń agencji Associated Press. Co najmniej 20 osób zginęło w tym samym okresie w palestyńskich atakach wymierzonych w Izraelczyków.