Izrael: Szef armii w liście do żołnierzy: "to jest czas na odpowiedzialność"

Szef sztabu izraelskiej armii Herzi Halevi zwrócił się w poniedziałek w liście otwartym do wszystkich aktywnych żołnierzy i rezerwistów, pisząc, że Izrael "nigdy nie zaznał takich dni zewnętrznego zagrożenia połączonego z wewnętrzną burzą”. "To jest czas na odpowiedzialność" - napisał Halevi, którego cytuje portal Times of Israel.

"Nasi wrogowie muszą wiedzieć, że stoimy na straży i nikt nie dezerteruje" - zaapelował szef sztabu. "Jestem odpowiedzialny za to, że każda powierzona wam misja będzie miała na celu obronę bezpieczeństwa Izraela i jego obywateli, i będzie zgodna z wartościami IDF(Izraelskie Siły Zbrojne - PAP)" - dodał.

Odwołany minister obrony Izraela Joaw Galant ostrzegł w poniedziałek, że obecna sytuacja w kraju sprawia, że bezpieczeństwo Izraela jest zagrożone. Na tajnym posiedzeniu w Knesecie były minister obrony miał stwierdzić, że: "według raportów wywiadowczych, istnieje wyraźna diagnoza, że sytuacja jest okazją dla naszych wrogów do ataku na Izrael".

Rząd, na którego czele stoi Bejamin Netanjahu, chce przeprowadzić reformy w wymiarze sprawiedliwości, które zakładają m.in. zwiększenie kontroli rządu nad procesem wyborów sędziów Sądu Najwyższego, a także możliwość uchylania orzeczeń tego sądu większością 61 głosów w 120-osobowym parlamencie. Szef izraelskiego rządu powiedział w czwartek, że odkłada na bok wszelkie inne sprawy i "zrobi wszystko, co trzeba", aby rozwiązać konflikt między przeciwnikami reformy a rządem.

Plany te powodują, że Izrael boryka się z największą od lat falą protestów.