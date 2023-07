Izrael: Szef sił powietrznych: wrogowie kraju mogą wykorzystać kryzys polityczny wywołany reformą sądownictwa

Dowódca Izraelskich Sił Powietrznych gen. Tomer Bar ostrzegł w piątek podczas spotkania z wyższymi dowódcami, że wróg może próbować wystawić wojsko na próbę w obliczu nieporozumień politycznych w kraju po tym, jak Kneset przyjął w poniedziałek część kontrowersyjnej reformy sądownictwa.

"Jestem świadomy zagrożeń na wszystkich polach i tego, co nasi wrogowie mówią o sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Mogą chcieć przetestować naszą czujność i jedność. Musimy być przygotowani i mieć się na baczności" - powiedział Bar, cytowany przez dziennik "Jediot Acharonot".

W poniedziałek koalicja rządząca przegłosowała w parlamencie ustawę ograniczającą możliwości Sądu Najwyższego do uchylania decyzji rządu, gdy te zostaną uznane za "nieracjonalne", tj. nieproporcjonalnie skoncentrowane na interesie politycznym bez wystarczającego uwzględnienia interesu publicznego.

Spór o reformę pogrążył Izrael w najgłębszym kryzysie wewnętrznym od czasu powstania państwa 75 lat temu. Krytycy zmian uważają, że wprowadzą one kraj na drogę do rządów autorytarnych, podczas gdy ich zwolennicy uważają, że są one konieczne, ponieważ wymiar sprawiedliwości ma zbyt duże uprawnienia.

W ramach protestu wobec zmian tysiące żołnierzy rezerwy ogłosiło, że nie będą stawiać się do ochotniczej służby, a w ubiegły piątek 1142 rezerwistów izraelskich sił powietrznych, w tym ponad 400 pilotów, wystosowało list, w którym ogłosili, że zawieszą swoją ochotniczą służbę w proteście przeciwko forsowanej reformie. Połowa izraelskich pilotów wojskowych to rezerwiści, a ich absencja jest postrzegana jako zagrożenie dla obronności kraju.

Z Jerozolimy Marcin Mazur