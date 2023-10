Izrael: Szef wywiadu wojskowego wziął na siebie odpowiedzialność za niewłaściwą ocenę sytuacji, która doprowadziła do ataku Hamasu

Szef wywiadu wojskowego Izraela generał Aharon Haliwa wziął na siebie odpowiedzialność za błędy wywiadowcze, których skutkiem był niespodziewany ataku Hamasu na Izrael 7 października - poinformował we wtorek portal Times of Israel.

"Podczas wszystkich moich wizyt w jednostkach wywiadu wojskowego w ciągu ostatnich 11 dni (...) podkreśliłem, że początek wojny był porażką wywiadowczą" - ujawnił gen. Haliwa w oświadczeniu, cytowanym przez portal.

"Dyrekcja Wywiadu Wojskowego pod moim dowództwem nie ostrzegła przed atakiem terrorystycznym przeprowadzonym przez Hamas" - powiedział Haliwa. "Zawiedliśmy w naszej najważniejszej misji i jako szef wywiadu wojskowego ponoszę pełną odpowiedzialność za tę porażkę (...) To, co należy zbadać, zbadamy w najgłębszy i najbardziej wszechstronny sposób i wyciągniemy wnioski" - dodał i podkreślił, że przed Izraelem jest obecnie jedno zadanie - "odeprzeć atak i wygrać".

Wcześniej do porażki przyznali się szefowie innych izraelskich służb. W czwartek 12 października w podobnym tonie wypowiedział się szef sztabu Sił Obronnych Izraela, generał Herzi Halewi. "Siły Zbrojne Izraela są odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju i jego obywateli, a w sobotę (7 października - PAP) rano w okolicy Strefy Gazy nie poradziliśmy sobie z tym" - powiedział. "Będziemy wyciągać wnioski, będziemy badać, ale teraz jest czas na wojnę" - dodał.

W poniedziałek do błędów w ocenie sytuacji przyznał się również szef izraelskiej agencji wywiadowczej Szin Bet Ronen Bar. "Pomimo szeregu działań, które przeprowadziliśmy, niestety w sobotę nie byliśmy w stanie wydać ostrzeżenia, które pozwoliłoby udaremnić atak" - powiedział w oświadczeniu skierowanym do swoich podwładnych. "Odpowiedzialność za to spoczywa na mnie, jako na osobie, która kieruje organizacją. Będzie czas na dochodzenie. Teraz walczymy" - dodał Bar.

W sobotę 7 października działającej w Strefie Gazy terrorystycznej organizacji Hamas udało się oślepić izraelskie systemy monitoringu granicy i najechać przygraniczne osiedla, posterunki oraz odbywający się na wolnym powietrzu festiwal muzyczny. Z rąk terrorystów zginęło ponad 1200 osób, a około 200 zostało uprowadzonych na teren Gazy. Hamas zagroził zabijaniem zakładników, jeżeli Izrael nie zrezygnuje z ostrzału Strefy. Wśród zabitych i porwanych znajdują się dzieci, kobiety, seniorzy.

Łączna liczba ofiar śmiertelnych po obu stronach konfliktu wynosi już blisko 4,5 tys., z czego około 1,4 tys. w Izraelu i 3 tys. w Strefie Gazy.