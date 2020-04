Izrael uczcił Dzień Niepodległości przelotem samolotów na cześć personelu medycznego

Izrael uczcił w środę 72. rocznicę powstania tradycyjnym przelotem eskadry samolotów, które w tym roku oddały cześć personelowi medycznemu, walczącemu z epidemią koronawirusa. Większość mieszkańców pozostała w domu z powodu wprowadzonej na ten dzień godziny policyjnej.

W poprzednich latach Izraelczycy świętowali zazwyczaj Dzień Niepodległości gromadząc się na plażach lub organizując grilla w parkach i innych miejscach publicznych.

Jednak w tym roku z powodu epidemii, w wyniku której 212 osób zmarło, a prawie 15,8 tys. zostało zakażonych, publiczne zgromadzenia są zabronione, a dodatkowo rząd nakazał ludziom, by nie oddalali się od domów na odległość większą niż 100 metrów.

Coroczny przelot samolotów z okazji Dnia Niepodległości to popularna i kultowa część obchodów, ale w dużej mierze został odwołany, by uniemożliwić gromadzenie się ludzi, chcących oglądać powietrzne akrobacje odrzutowców. Zamiast tego wojsko zaplanowało o wiele skromniejsze pokazy nad ośrodkami medycznymi, by podziękować ich personelowi.

"Cztery samoloty Efroni Beechcraft T-6 Texan II0 będą latać nad szpitalami w kraju i oddawać honor wysiłkom zespołów medycznych i całego systemu opieki zdrowotnej, który toczy wojnę przeciwko koronawirusowi" - zapowiedziało wojsko w oświadczeniu.

Loty akrobatyczne zostały skrytykowane przez niektórych jako niepotrzebny wydatek w czasach, gdy gospodarka boryka się ze skutkami kryzysu wywołanego epidemią. Siły powietrzne broniły jednak występu, wyjaśniając, że pokaz nie wymagał specjalnego przydziału zasobów i jest uważany za część szkolenia pilotów - poinformował serwis informacyjny Ynet.

Rocznicę uzyskania przez Izrael niepodległości w 1948 roku świętuje się 5 dnia żydowskiego miesiąca ijar, jest to zatem święto ruchome. Upamiętnia podpisanie Deklaracji Niepodległości i wygaśnięcie mandatu brytyjskiego, co umożliwiło powstanie Izraela.

Dzień później - według kalendarza gregoriańskiego 15 maja - wybuchła I wojna izraelsko-arabska, w wyniku której ponad 700 tys. Palestyńczyków uciekło lub zostało wypędzonych z terytorium późniejszego Izraela. Dzień ten upamiętniany jest przez Arabów jako al-Nakba, czyli katastrofa.