Izrael: W Jerozolimie będzie ulica Ireny Sendlerowej

Komisja do spraw nazewnictwa ulic w Jerozolimie zdecydowała w czwartek o nadaniu jednej z ulic w tym mieście imienia Ireny Sendlerowej - poinformował na Twitterze Jonny Daniels, prezes fundacji From the Depths.

"Wspaniałe wieści! Komisja do spraw nazewnictwa ulic w Jerozolimie podjęła dziś decyzję o nadaniu ulicy w stolicy Izraela imienia Ireny Sendlerowej, jednej ze Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, polskiej katoliczki, która uratowała ponad 2,5 tys. żydowskich dzieci z warszawskiego getta" - napisał Daniels.

Irena Sendler, z domu Krzyżanowska, urodziła się w 1910 roku w Otwocku. W 1942 roku, gdy utworzono podziemną Radę Pomocy Żydom "Żegota", została szefową wydziału dziecięcego. Jako pracownica wydziału opieki społecznej zarządu miejskiego w Warszawie miała przepustkę do getta. Wraz ze swymi współpracownikami nosiła tam jedzenie, leki oraz pieniądze i zorganizowała akcję przemycania dzieci żydowskich, które po wyprowadzeniu z getta były umieszczane w polskich rodzinach, sierocińcach i klasztorach.

W 1965 roku została uhonorowana przez izraelski instytut Yad Vashem medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. W 1991 roku otrzymała honorowe obywatelstwo Izraela, a w 2003 roku została odznaczona Orderem Orła Białego. W 2006 roku prezydent Lech Kaczyński wystąpił z inicjatywą przyznania jej Pokojowej Nagrody Nobla. Zmarła 12 maja 2008 roku w wieku 98 lat.

Do końca życia twierdziła, że mogła zrobić więcej.