Izrael: W wyniku eksplozji bomby na granicy Strefy Gazy zginęło pięciu Palestyńczyków

Co najmniej pięciu Palestyńczyków zginęło, a 20 zostało rannych w środę w wyniku eksplozji przy barierze oddzielającej Strefę Gazy od Izraela - poinformowali palestyńscy przedstawiciele służby zdrowia. Wojsko izraelskie twierdzi, że eksplozja była spowodowana nieumiejętnym obchodzeniem się z bombą.

Według pierwszych doniesień grupa palestyńskiej młodzieży próbowała umieścić domowej roboty ładunek wybuchowy na barierze oddzielające terytorium palestyńskie od Izraela, wówczas ładunek eksplodował - podaje portal i24.(https://t.ly/LHkUL)

Do wybuchu doszło podczas demonstracji zorganizowanej z okazji rocznicy wycofania się Izraela ze Strefy Gazy w 2005 roku. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Hamas, islamską grupę bojowników, która sprawuje władzę na tym terytorium od 2007 roku.

"Setki uczestników wzięło udział w gwałtownych protestach w pobliżu bariery bezpieczeństwa w północnej Strefie Gazy. Podczas tego wydarzenia uczestnicy zajść rzucali ładunkami wybuchowymi i granatami" - poinformowało izraelskie wojsko i zaprzeczyło swojemu zaangażowaniu w śmiertelny incydent.

W ubiegłym miesiącu doszło do wznowienia zamieszek i "marszów powrotu" wzdłuż granicy. Ich celem jest wyrażenie sprzeciwu wobec blokady nałożonej na Strefę Gazy przez Izrael i Egipt. Ma ona ograniczyć wpływy ugrupowań terrorystycznych, głównie Hamasu, działających na terytorium tej palestyńskiej enklawy.

Blokada ogranicza przepływ towarów i ludzi do i ze Strefy Gazy, co doprowadziło do poważnego kryzysu lokalnej gospodarki.