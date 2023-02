Izrael: Węgry gotowe rozważyć przeniesienie swojej ambasady do Jerozolimy

Jeżeli Izrael o to poprosi, to rozważymy przeniesienie naszej ambasady do Jerozolimy - oznajmił w wywiadzie dla dziennika „Israel Hayom” Balazs Orban, starszy doradca premiera Węgier.

"Węgry i Izrael są strategicznymi partnerami i przyjaciółmi" - powiedział Balazs Orban, dyrektor gabinetu politycznego premiera Viktora Orbana (nie są spokrewnieni - PAP), cytowany w gazecie.

Polityk określany jako "najbliższy doradca" premiera Orbana na pytanie, czy Węgry będą pierwszym krajem Unii Europejskiej, który przeniesie swoją ambasadę do Jerozolimy, odpowiedział, że jeżeli "otrzymamy prośbę Izraela w tej sprawie, rozważymy ją".

W rozmowie pojawiło się także odniesienie do agresji Rosji na Ukrainę. "(Premier Benjamin) Netanjahu może być postacią, którą można spróbować przekonać przywódców Ukrainy i Rosji do negocjacji, a także przekonać USA, by nie podsycały konfliktu" - powiedział Balazs Orban.

