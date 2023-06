Izrael: Węgry przeniosą swoją ambasadę do Jerozolimy

Węgry będą pierwszym państwem członkowskim Unii Europejskiej, które przeniesie swoją ambasadę do Jerozolimy - podał w środę portal dziennika Jerusalem Post, cytując wypowiedź szefa izraelskiego MSZ Eliego Cohena.

"Węgry wspierają nas na arenie międzynarodowej" - powiedział Cohen, przemawiając w synagodze w węgierskiej stolicy.

"Kolejną dobrą wiadomością jest to, że w ciągu kilku tygodni Węgry będą pierwszym państwem UE, które ogłosi, że przenosi swoją ambasadę do Jerozolimy. To wspaniała wiadomość dla Jerozolimy, stolicy narodu żydowskiego od ponad 3000 lat" - dodał główny izraelski dyplomata, który jest obecnie w trakcie podróży do czterech krajów Unii Europejskiej.

Były prezydent USA Donald Trump zdecydował o przeniesieniu ambasady USA z Tel Awiwu do Jerozolimy w 2018 roku, co wywołało ostry protest Palestyńczyków. Obecnie znajdują się tam również trzy inne ambasady: Gwatemali, Hondurasu i Kosowa.

Wschodnia Jerozolima jest nadal uważana przez społeczność międzynarodową za okupowaną przez Izrael, a status tej części miasta ma być rozstrzygnięty w ramach izraelsko-palestyńskiego porozumienia pokojowego.

Palestyńczycy chcą, żeby wschodnia część miasta była stolicą ich przyszłego państwa, które ma obejmować także Zachodni Brzeg Jordanu i Strefę Gazy.