Izrael: Wizyta szefa CIA; Mosad przekonuje, że prezydent Iranu jest "zaburzony"

Premier Izraela Naftali Benet oraz najwyżsi urzędnicy ds. bezpieczeństwa spotkali się w środę z szefem CIA Williamem Burnsem. Szef Mosadu Dawid Barnea miał próbować zdyskredytować nowego prezydenta Iranu Ebrahima Raisiego jako "zaburzonego psychicznie" - podały izraelskie media.

Barnea i Burns spotkali się we wtorek wieczorem, by omówić umowę nuklearną z Iranem z 2015 r. i inne kwestie, w których CIA i Mosad planują współpracę w regionie.

Od kwietnia Iran i światowe mocarstwa negocjują w celu powrotu do umowy nuklearnej, z której w 2018 roku ówczesny prezydent Donald Trump wycofał Stany Zjednoczone. Szósta runda rozmów odbyła się 20 czerwca, a irańscy i zachodni negocjatorzy ocenili, że do rozwiązania wciąż pozostają ważne kwestie. Od 2019 r. Iran narusza ograniczenia dotyczące wzbogacania uranu, co jest możliwą drogą do uzyskania broni jądrowej.

Podczas wcześniejszego spotkania Barnea miał próbować udowodnić Burnsowi, że Raisi jest niegodny zaufania i niezdolny do negocjowania nowej umowy nuklearnej lub dotrzymania swoich zobowiązań - podał we wtorek kanał 12. telewizji.

Według kanału 12. Barnea wręczył Burnsowi akta dotyczące Raisiego, które przedstawiało go jako wyjątkowo ekstremistycznego, okrutnego, skorumpowanego i niestabilnego.

Izrael zdecydowanie sprzeciwia się powrotowi do umowy z Iranem.

Joanna Baczała