Izrael: Władze zburzyły na Zachodnim Brzegu dom Palestyńczyka - sprawcy strzelaniny

Siły izraelskie zburzyły w czwartek znajdujący się w Hebronie dom Palestyńczyka, który był odpowiedzialny za śmiertelną strzelaninę na okupowanym Zachodnim Brzegu - poinformowała w czwartek agencja Associated Press.

Przedstawiciele izraelskiego wojska poinformowali, że dom został zburzony po tym, jak izraelski sąd odrzucił apelację o oszczędzenie go. Został zburzony w kontrolowanym wybuchu. Izrael twierdzi, że wyburzenia domów mają na celu odstraszenie ewentualnych naśladowców sprawcy strzelaniny, ale krytycy twierdzą, że jest to kara w ramach odpowiedzialności zbiorowej wymierzona w rodziny napastników, co tylko zaostrza napięcia z Palestyńczykami - pisze AP.

W ubiegłym rok Muhammed Kamel al-Dżabari otworzył ogień przy wejściu do izraelskiego osiedla na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordany, zabijając Izraelczyka i raniąc kilku cywilów. Następnie został zastrzelony - przypomina agencja.

W regionie od miesięcy sytuacja jest zaostrzona. Izrael przeprowadza niemalże co noc naloty na Zachodni Brzeg. Blisko 150 Palestyńczyków zostało zabitych na Zachodnim Brzegu i we wschodniej Jerozolimie w 2022 roku; była to największa liczba od kilkunastu lat. W 2023 roku zginęło już niemal 50 Palestyńczyków; stało się tak po tym, jak władzę objął nowy, skrajnie prawicowy rząd, który obiecał przyjęcie twardego stanowisko wobec Palestyńczyków i już podjął kroki w celu przyspieszenia budowy osiedli na Zachodnim Brzegu - poinformowała AP.

Władze Izraela twierdzą, że większość zabitych to bojownicy. Ale zginęła też młodzież protestująca przeciwko wtargnięciom i inne osoby niezaangażowane w konfrontację - donosi Associated Press.

Izrael zdobył Zachodni Brzeg, wschodnią Jerozolimę i Strefę Gazy podczas wojny w 1967 roku. Palestyńczycy uważają, że tereny te znajdą się w granicach ich niepodległego państwa - przypomina AP.