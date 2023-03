Izrael: Wojsko: Dwóch żołnierzy zostało rannych w wyniku strzelaniny na Zachodnim Brzegu

Dwóch izraelskich żołnierzy zostało rannych w sobotę w wyniku strzelaniny w mieście Huwara na Zachodnim Brzegu - podał Reuters. Odpowiedzialność za atak przejęła palestyńska grupa zbrojna.

Jeden z rannych żołnierzy jest w stanie poważnym, podczas gdy drugi doznał lżejszych obrażeń - podał portal "The Times of Israel". Obaj mężczyźni zostali zabrani przez wojskowych medyków do szpitala. Izraelska armia podała, że prowadzi pościg za podejrzanym.

Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny (PLFP) przejął odpowiedzialność za atak.

Reuters przypomina , że to już trzecia strzelanina w Huwarze w ciągu miesiąca, co wzbudza obawy przed eskalacją podczas Ramadanu, który jest obchodzony przez muzułmanów na całym świecie jako miesiąc postu, modlitwy, refleksji i wspólnoty i który częściowo zbiega się z żydowskim świętem Paschy. W przeszłości ten okres był czasem kiedy dochodziło do wybuchów przemocy - zaznacza Reuters.

Pod koniec lutego doszło w Huwarze do ataku Palestyńczyków, w wyniku którego zginęło dwóch izraelskich braci. W kilka godzin po tym incydencie osadnicy żydowscy spalili domy i samochody należące do Palestyńczyków w mieście, zabijając co najmniej jednego Palestyńczyka.

W ciągu ostatniego roku siły izraelskie zabiły ponad 250 Palestyńczyków (bojowników i cywilów), podczas gdy ponad 40 Izraelczyków i obcokrajowców zginęło w palestyńskich atakach. Palestyńczycy dążą do utworzenia swojego państwa na Zachodnim Brzegu Jordanu, w Jerozolimie Wschodniej i w Strefie Gazy, czyli na obszarach, które Izrael zdobył w wojnie w 1967 roku. Rozmowy pokojowe prowadzone przez USA utknęły w 2014 roku w martwym punkcie. Palestyńczycy twierdzą, że Izrael sprzeciwia się temu między innymi rozbudowując swoje osiedla na okupowanych terenach.