Izrael: Z powodu epidemii członkowie Knesetu zaprzysięgani przy pustej sali

Z powodu epidemii Covid-19 pierwsze posiedzenie izraelskiego parlamentu, Knesetu, odbyło się w poniedziałek w obecności jedynie trzech osób. Kolejni członkowie Knesetu byli zaprzysięgani przy pustej sali, w grupach po trzy osoby.

Prezydent Izraela Reuwen Riwlin otworzył pierwsze posiedzenie Knesetu 23. kadencji przemówieniem skierowanym do urzędującego premiera Benjamina Netanjahu, lidera sojuszu Niebiesko-Biali Beniego Ganca i przewodniczącego Knesetu Juliego Edelsztajna.

W czasie kiedy kolejni członkowie Knesetu byli zaprzysięgani, partia Israel Bejtenu Awigdora Liebermana złożyła projekt ustawy, która ma zmusić szefa tymczasowego rządu do rezygnacji, kiedy jest on formalnie postawiony w stan oskarżenia. Jeżeli ustawa zostanie przyjęta - a w nowym parlamencie większość członków zapowiedziała już jej poparcie - oskarżony o korupcję, defraudację i nadużycie zaufania Netanjahu zostanie zmuszony do dymisji.

Jak zauważa dziennik "Maariw", projekt ten ma na celu wywarcie nacisku na premiera w kontekście rozpoczynających się właśnie rozmów koalicyjnych.

Riwlin powierzył w poniedziałek misję tworzenia rządu Gancowi - rywalowi Netanjahu, dotychczasowego premiera i szefa prawicowego Likudu.

W wyborach parlamentarnych z 2 marca Likud uzyskał 36 mandatów w 120-miejscowym Knesecie, a Niebiesko-Biali 33 mandaty, ale to Ganc otrzymał w niedzielę poparcie 61 deputowanych, czyli dokładnie tylu, ile wynosi niezbędna większość koalicyjna; Netanjahu mógł liczyć w sumie na poparcie 58 deputowanych.

Izraelski premier jest oskarżony o przeprowadzanie przychylnych dla giganta telekomunikacyjnego Bezek i wartych setki milionów dolarów zmian w prawie w zamian za pozytywne przedstawianie jego osoby w należącym do Bezeku portalu informacyjnym Walla, a także o nielegalne przyjmowanie prezentów o łącznej wartości 264 tys. dolarów, w tym, według prokuratorów, cygar i szampanów od znajomych biznesmenów.

Grozi mu do 10 lat więzienia, jeśli zostanie skazany za korupcję, i do trzech lat za defraudację i nadużycie zaufania.