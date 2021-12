Izrael: Zakończono budowę ogrodzenia na granicy ze Strefą Gazy

Izrael ogłosił we wtorek zakończenie budowy "zaawansowanej technologicznie" bariery na granicy ze Strefą Gazy. Żelazne ogrodzenie ma chronić Izraelczyków przed atakami bojowników rządzącej palestyńską enklawą radykalnej organizacji Hamas.

Bariera, zwana przez izraelski rząd "żelaznym murem", ma 65 km długości i jest naszpikowana urządzeniami o zaawansowanej technologii, m.in. kamerami, radarami i rozmaitymi czujnikami.

Minister obrony Beny Ganc na uroczystości kończącej prace budowlane powiedział, że "ten innowacyjny projekt ma dać obywatelom Izraela poczucie bezpieczeństwa". "Jesteśmy gotowi na to, aby udaremnić wszelkie próby Hamasu wyrządzenia krzywdy obywatelom Izraela" - oświadczył.

Bariera ma część podziemną, która ma zapobiec kopaniu tuneli między Strefą Gazy a ziemiami izraelskimi, jest także wysunięta w morze i "podłączona do zdalnie sterowanego systemu uzbrojenia". W niektórych miejscach składa się z odcinków betonowych.

W Strefie Gazy żyje ok. 2 mln Palestyńczyków. Władze izraelskie oskarżają Hamas o kopanie tuneli i wykorzystywanie ich do atakowania obiektów w Izraelu i do przemytu.