Izrael: Zamiast wskaźnika do prezentacji komendant izraelskiej policji użył pistoletu

Szef izraelskiej policji, komisarz Kobi Shabtai, użył pistoletu jako wskaźnika do prezentacji podczas spotkania z urzędnikami wyższego szczebla – poinformował we wtorek dziennik "Haaretz".

Raport ze zdarzenia mówi o konsternacji odbiorców prezentacji, którzy "uchylili się na bok" na widok broni wskazującej na zawartość slajdu. Szef policji posługiwał się też laserowym wskaźnikiem, ale "w dłoniach trzymał przez chwilę pistolet, nim włożył go z powrotem do kabury" - dowiadujemy się z relacji świadków.

"Innemu oficerowi, który by tak postąpił, zostałyby postawione zarzuty" - powiedział mediom jeden z funkcjonariuszy izraelskiej policji.

Przepisy policyjne mówią, że broń powinna być używana wyłącznie do celów operacyjnych i do samoobrony - przypomniał "Times of Israel".

Policja izraelska wydała oświadczenie w sprawie zajścia i nazwała doniesienia medialne "plotkami rozpowszechnianymi przez nieznane źródła, służącymi jedynie odwróceniu uwagi od faktycznych działań policji".